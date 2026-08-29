Sun Group sẽ xây cầu cạn vươn ra Hồ Tây, cải tạo tuyến đường ven hồ 13,5km và hình thành hành lang xanh kết nối xuyên suốt khu vực rộng 567ha

Phối cảnh dự án. (Ảnh: Sun Group)

Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công vào ngày 28/8/2026.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, thành viên Tập đoàn Sun Group, thực hiện với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng.

Dự án được nghiên cứu trên quy mô khoảng 567,75ha, trong đó giữ nguyên hiện trạng 520,90ha mặt nước Hồ Tây và khoảng 46,85ha đất, bao gồm cả các hồ nhỏ. ﻿

Dự án tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.﻿

Thiết kế tuyến đường gia tăng mật độ cây xanh, mở rộng lối đi cho người dân và du khách.

Trong đó, ạng mục giao thông cảnh quan ven hồ dài khoảng 13,5km sẽ tạo thành trục kết nối liên tục quanh Hồ Tây, đi qua các tuyến Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An.﻿

Theo chủ đầu tư, ﻿việc mở rộng đường được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng để không xâm lấn khu dân cư hiện hữu, áp dụng giải pháp cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ, tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ mà vẫn giữ được trọn vẹn đường nét uốn lượn đặc trưng của Hồ Tây.

Song song với tuyến ven hồ, dự án sẽ hình thành hành lang xanh “Greenway” kết nối xuyên suốt các quảng trường, cầu cảnh quan, công viên, di tích, làng cổ, Nhà khách Trung ương Đảng và Nhà hát Opera Hà Nội. Hệ thống này được định hướng tạo thành một không gian công cộng liên tục thay vì các điểm cảnh quan tách rời.﻿

Dự án cũng mở rộng cách tiếp cận Hồ Tây từ đường bộ sang đường thủy. Hệ thống bến thủy mới sẽ được đầu tư để tăng khả năng tiếp cận và khai thác không gian mặt nước cho các hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí. Cùng với đó, công tác kiểm soát và xử lý nước thải được đặt trong yêu cầu bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ.﻿

Định hướng của thành phố là tiếp cận Hồ Tây như một không gian tổng thể có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa; qua đó nâng cao chất lượng không gian công cộng, bảo vệ môi trường, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.﻿