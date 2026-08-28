Hà Nội thông xe Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục, khởi công tuyến ven hồ Tây

Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác, phát huy giá trị không gian Hồ Tây. Đây đều là những công trình quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô.

Trong đó, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là công trình giao thông tiêu biểu, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô lịch sử.

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật sau nhiều tháng thi công.

Dự án có chiều dài hơn 2,2 km, quy mô mặt cắt ngang 50 m. Sau thời gian tăng tốc thi công, công trình hoàn thiện với diện mạo khang trang, đồng bộ, hiện đại, góp phần tăng cường kết nối theo hướng Đông - Tây, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Đáng chú ý, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa cho Thành phố.

Riêng 5 hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích chứa khoảng 3,4 triệu m³ nước. Các công trình cùng hệ thống kênh, trạm bơm, hồ và đường ống thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực trữ, tiêu thoát nước, xử lý úng ngập cục bộ.

Thực tế vận hành bước đầu cho thấy các công trình đã phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa năm nay, góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực; một số “điểm đen” về úng ngập đã không còn tình trạng ngập trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước xây dựng đô thị an toàn hơn, thích ứng tốt hơn với những diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu.

Trong nhóm các dự án, công trình khởi công, dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,7 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành.

Dự án có điểm đầu tại phường Kiến Hưng, điểm cuối giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi; dự kiến hoàn thành năm 2027. Công trình được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối, liên thông, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của Nhân dân.

Cùng với đường bộ, thành phố Hà Nội khởi công hai dự án đường sắt quốc gia, gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn và dự án đầu tư xây dựng cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi.

Dự án đầu tư cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM có phạm vi cải dịch tuyến dài khoảng 26,5 km, khoảng 3 km đoạn kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển và đầu tư 3 ga mới (ga Ngọc Hồi đầu mối khách; ga Thường Tín đầu mối hàng; Phú Xuyên là ga nhường tránh).

Hai dự án đường sắt này được xác định là những công trình có ý nghĩa trong việc tăng cường kết nối, mở rộng không gian đô thị, kết nối các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực logistics của khu vực Bắc Bộ.

Phối cảnh trục đường ven hồ Tây

Trong khi đó, dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ có tổng mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Khu vực nghiên cứu khoảng 567,75 ha, gồm khoảng 520,90 ha mặt nước Hồ Tây và 46,85 ha đất; các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven Hồ Tây, quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Việc khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu dịp Quốc khánh nằm trong tổng thể chương trình đầu tư quy mô lớn của Hà Nội trong năm 2026. Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 27/8, thành phố dự kiến có khoảng 341 công trình, dự án đăng ký khởi công và hoàn thành trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 649.403 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai đợt cao điểm chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 có 148 công trình, dự án, tổng mức đầu tư 446.618 tỷ đồng.

Các công trình hạ tầng khung như Vành đai 1, Vành đai 3,5 và hai tuyến đường sắt quốc gia khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội và Vùng Thủ đô.

Đối với đời sống người dân, các công trình chống ngập, hồ điều hòa, kênh và trạm bơm trực tiếp nâng cao năng lực tiêu thoát nước; các dự án phát triển đô thị, nhà ở, tạo thêm nguồn cung và không gian an cư; hệ thống hạ tầng giao thông mới góp phần cải thiện khả năng kết nối, giảm áp lực lên mạng lưới giao thông hiện hữu.

Các dự án cũng cho thấy định hướng kết hợp giữa phát triển hạ tầng với bảo tồn, phát huy các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Việc đầu tư vào các không gian đô thị, công viên, cảnh quan và các công trình văn hóa, cùng với các dự án trong tổng thể chương trình năm 2026, được xác định là cơ sở để tạo thêm sản phẩm du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp văn hóa và đưa các giá trị di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

UBND Thành phố xác định lễ khởi công, khánh thành không chỉ là sự kiện đánh dấu một dự án, công trình hoàn thành hoặc bắt đầu triển khai, mà còn là cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức triển khai các dự án, công trình ngay sau lễ; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng. Hồ điều hòa Phú Đô (1.167 tỷ đồng); cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch (921 tỷ đồng); hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (854 tỷ đồng); hồ điều hòa Thụy Phương 2 (717 tỷ đồng); cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở (681 tỷ đồng); Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) 602 tỷ đồng; lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước (446 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập (tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm) 358 tỷ đồng; Cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long (214 tỷ đồng); đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 (199 tỷ đồng). 6 dự án, công trình khởi công gồm: Đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng); tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn (27.752 tỷ đồng); cải dịch đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi (12.419 tỷ đồng); cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (185.758 tỷ đồng); khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng (111.137 tỷ đồng); cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT (30.151 tỷ đồng).



