Lãi suất vay mua nhà bất ngờ giảm

Ngân hàng tung gói vay mới

Cuối tháng 8, thị trường tín dụng mua nhà ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý khi một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng có lợi hơn cho người vay. Không chỉ giảm lãi suất, các nhà băng còn kéo dài thời gian cố định lãi suất và đưa ra nhiều lựa chọn về kỳ hạn, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính trong những năm đầu vay vốn.

Mới đây, Vietcombank triển khai chương trình cho vay mua nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, với tổng quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng.

Theo chương trình, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 1%/năm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường dành cho khách hàng cá nhân. Thời hạn vay tối đa 35 năm, trong khi tỷ lệ cho vay có thể lên tới 100% giá trị căn nhà, tùy điều kiện và hồ sơ tín dụng.

Đáng chú ý, chính sách mới không chỉ tập trung vào việc giảm lãi suất ban đầu mà còn hướng tới kéo dài thời gian ổn định chi phí vốn. VIB cho phép khách hàng cá nhân được cố định lãi suất lên tới 5 năm đối với các khoản vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, tái tài trợ hoặc xây dựng, sửa chữa nhà.

Nhiều ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho người mua nhà (ảnh: Như Ý).

Tại TPBank, ngân hàng đang áp dụng chính sách ưu đãi đối với các khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Một số khoản vay có thể được giảm biên độ lãi suất tối đa 1,2% so với biên độ hiện hành, tùy từng sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Nhìn vào các chương trình mới, có thể thấy cuộc cạnh tranh trong tín dụng mua nhà đang chuyển từ việc đơn thuần đưa ra mức lãi suất thấp trong vài tháng đầu sang cạnh tranh về thời gian cố định lãi suất, biên độ sau ưu đãi và tổng chi phí khoản vay.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người mua nhà để ở. Với khoản vay kéo dài 15-30 năm, chênh lệch chỉ 1 điểm phần trăm lãi suất cũng có thể tạo ra khoản tiền đáng kể mà người vay phải trả trong suốt vòng đời khoản vay.

Mắt xích quan trọng khơi thông thanh khoản thị trường

Trước đó, mặt bằng lãi vay cao đã trở thành một trong những yếu tố khiến người mua nhà phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Theo Bộ Xây dựng, lãi suất vay bất động sản phổ biến khoảng 12-14%/năm. Nhiều khoản vay sau khi hết thời gian ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13-15%/năm, thậm chí 15-16%/năm tại một số ngân hàng.

Chi phí vốn tăng không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ tín dụng của người mua nhà mà còn gây áp lực lên các chủ đầu tư, đặc biệt doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hoặc có dự án kéo dài.

Để kích cầu, thời gian qua nhiều chủ đầu tư cũng phải tự chia sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng thông qua các chương trình hỗ trợ lãi suất.

Đại diện một doanh nghiệp bất động sản lớn cho biết chủ đầu tư đang hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà trong tối đa 30 tháng, tương đương mức lãi suất 12%/năm; phần lãi suất cao hơn mức này do khách hàng tự chi trả.

“Về bản chất, hỗ trợ lãi suất cũng là tiền tính vào giá bán nhà”, vị này nhận định. Với khách hàng thanh toán một lần, chủ đầu tư có thể đưa ra mức chiết khấu 10-25% giá bán. Một số chủ đầu tư lớn thậm chí áp dụng chính sách ân hạn trả nợ gốc trong thời gian dài cho một số nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết, việc ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay mua nhà vì vậy được xem là một mắt xích quan trọng trong quá trình khơi thông thanh khoản thị trường. Nếu xu hướng này tiếp tục được mở rộng, người mua có thể giảm bớt áp lực chi phí vốn, trong khi doanh nghiệp bất động sản có thêm dư địa để cải thiện sức tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, người mua không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi ban đầu. Với khoản vay dài hạn, cần đặc biệt quan tâm thời gian cố định lãi suất, công thức tính lãi sau ưu đãi, biên độ cộng thêm, phí trả nợ trước hạn và khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Bởi vậy, điều thị trường cần không chỉ là những gói vay có lãi suất thấp trong ngắn hạn, mà là một mặt bằng chi phí vốn hợp lý và ổn định hơn, đủ để người có nhu cầu ở thực tự tin đưa ra quyết định mua nhà.