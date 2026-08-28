Bloomberg: Vinhomes kiến tạo những giá trị sống mà tạo hóa cần hàng thế kỷ để hình thành

Từ các nguyên lý về vận động, sức khỏe, kết nối cộng đồng đến không gian sống, Vinhomes đang chủ động tạo ra những "Blue Zones" của thế kỷ XXI cùng các chuẩn mực mới cho các thành phố đáng sống hàng đầu thế giới .

Tạo hóa mất hàng thế kỷ để tạo ra những "Blue Zones"

Theo Bloomberg , những nghiên cứu trong h ơn hai thập kỷ về các "Blue Zones" đã mang lại một kết luận đảo ngược nhiều giả định cũ . Tuổi thọ vượt trội của con người chủ yếu không đến từ di truyền, mà đến từ chính môi trường sống và những thói quen mà môi trường ấy âm thầm nuôi dưỡng mỗi ngày.

Tại Okinawa, Nhật Bản, hình ảnh những người ở độ tuổi 90 vẫn chăm sóc vườn rau hay đạp xe đi chợ là điều quen thuộc. Tại những vùng núi của Sardinia (Ý), người cao tuổi vẫn duy trì nhịp sống năng động; còn ở Ikaria (Hy Lạp), cư dân ghi nhận tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ và nhiều bệnh mạn tính ở mức đặc biệt thấp.

Các khu đô thị Vinhomes luôn đặt chất lượng sống của người dân lên hàng đầu

Điểm chung của những cộng đồng này được đúc kết thành khung nguyên tắc Power 9, xoay quanh một số trụ cột chính. Đầu tiên là vận động tự nhiên , khi hoạt động thể chất trở thành một phần của nhịp sống thường nhật . Thứ hai là dinh dưỡng lành mạnh gắn với sự kết nối cộng đồng, những bữa ăn cân bằng được chia sẻ cùng gia đình và hàng xóm. Thứ ba là các mối quan hệ xã hội bền chặt , đặc biệt là sự gắn kết liên thế hệ, tạo nên một cộng đồng nơi con người được kết nối, tương trợ và trân trọng lẫu nhau .

Cuối cùng là một cuộc sống năng động nhưng vẫn cần không gian để phục hồi , chữa lành, giúp giảm căng thẳng trong khi vẫn theo đuổi những cơ hội kinh tế.

Chính vì mang tính hệ thống như vậy, các "Blue Zones" không thể được sao chép cơ học ở nơi khác. Nhưng những nguyên lý đằng sau chúng - vận động, dinh dưỡng, khả năng kết nối và lý tưởng sống - hoàn toàn có thể trở thành kim chỉ nam để thiết kế nên những đô thị mới.

Vinhomes chủ động kiến tạo những "Blue Zones" thế hệ mới

Theo Bloomberg, Việt Nam có thể đang ở vị thế đặc biệt thuận lợi để tham gia vào kỷ nguyên mới của các cộng đồng "Blue Zones", và Vinhomes là một trong những nhà phát triển có đủ điều kiện để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

"Chúng ta cần đến hàng thế kỷ phát triển văn hóa, địa lý và hình thành thói quen cộng đồng để có được một Okinawa hay Sardinia. Vinhomes không sao chép những Blue Zones đó. Và thực tế, điều đó cũng không cần thiết", Bloomberg viết.

Thay vì chờ đợi, doanh nghiệp này chủ động tích hợp cùng lúc toàn bộ các điều kiện mà khoa học đã chỉ ra, nhờ vào một hệ sinh thái hiếm có, được hậu thuẫn bởi Vingroup, mà không nhiều nhà phát triển bất động sản trên thế giới sở hữu.

Không gian công cộng rộng lớn là điểm chung tại các khu đô thị Vinhomes, mang tới chất sống vui – khỏe cho cư dân

Bloomberg chỉ ra, đ ầu tiên là vận động tự nhiên được đưa vào ngay từ quy hoạch, với những đại đô thị Vinhomes rộng lớn, có nhiều không gian xanh, không gian đi bộ và giao thông công cộng, để việc vận động trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Thứ hai là chăm sóc sức khỏe chủ động với hệ thống y tế Vinmec cung cấp các giải pháp tầm soát, theo dõi và chăm sóc sức khỏe, giúp phát hiện sớm các nguy cơ và duy trì thể trạng khỏe mạnh.

Thứ ba là giáo dục và học tập suốt đời, khi hệ sinh thái giáo dục tạo ra môi trường để các thế hệ cùng phát triển, học hỏi và duy trì những kết nối liên thế hệ - một yếu tố đặc biệt quan trọng trong đời sống của các cộng đồng khỏe mạnh.

Cuối cùng là hạ tầng xã hội nuôi dưỡng sự gắn kết cộng đồng, thông qua các không gian sinh hoạt chung và hoạt động cộng đồng, tạo điều kiện để cư dân gặp gỡ, tương tác và duy trì những mối quan hệ xã hội bền chặt, qua đó hạn chế sự cô lập vốn ngày càng trở thành một thách thức tại các đô thị hiện đại.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang là ứng viên sáng giá của chiến dịch toàn cầu "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai"

Vinhomes Green Paradise , siêu đô thị rộng 2.870 ha tại Cần Giờ, là một ví dụ tiêu biểu cho cách Vinhomes hiện thực hóa tầm nhìn này ở quy mô lớn.

"Được phát triển theo khung ESG++, dự án tích hợp phục hồi hệ sinh thái, năng lượng tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học và không gian công cộng vào một tổng thể đô thị hướng tới chất lượng sống khỏe mạnh và bền vững", Bloomberg nhấn mạnh.

Đó là lý do New7Wonders đưa Vinhomes vào danh sách ứng viên sáng giá của chiến dịch toàn cầu "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai", nơi tôn vinh những sáng kiến vĩ đại, đại diện cho diện mạo tương lai đô thị mà con người khao khát.

Vinhomes Global Gate Hạ Long lại thể hiện một khía cạnh khác của mô hình này. Đó là khả năng kiến tạo một môi trường nơi nhà ở, giáo dục, thương mại, văn hóa và không gian công cộng được kết nối thành một chỉnh thể. Khi những chức năng thiết yếu của đời sống được đặt trong cùng một không gian, sự gặp gỡ, tương tác và gắn kết cộng đồng có thể diễn ra tự nhiên mỗi ngày, tái hiện một trong những nền tảng quan trọng làm nên chất lượng sống của các cộng đồng cư dân thịnh vượng trường tồn "Blue Zones" .

Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm bên bờ Vịnh di sản và đặt yếu tố ESG là trọng tâm để phát triển toàn khu đô thị

Bloomberg nhấn mạnh , Vinhomes không sao chép những "Blue Zones" tự nhiên mà chủ động chắt lọc và tích hợp các nguyên lý cốt lõi vào một mô hình đô thị với các chuẩn mực hoàn toàn mới - nhanh hơn, đồng bộ hơn và toàn diện hơn nhờ sức mạnh hệ sinh thái.

Nếu những cộng đồng khỏe mạnh và sống lâu nhất thế giới, như Okinawa hay Sardinia, là kết quả của hàng trăm năm tích lũy, cách tiếp cận mới của đô thị hiện đại là chủ động thiết kế những điều kiện có khả năng nuôi dưỡng chất lượng sống ấy ngay từ đầu. Hội tụ tinh hoa của thời đại và kết tinh những giá trị được bồi đắp qua hàng thế kỷ, các đô thị của Vinhomes chính là hình mẫu của "Blue Zones" thế hệ mới của nhân loại, do con người tạo ra và vì con người.