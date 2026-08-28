Hà Nội phấn đấu hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 15-9-2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, tổng số thửa đất đã có trong bản đồ theo chính quyền địa phương hai cấp của thành phố là hơn 4,9 triệu thửa.

Qua 45 ngày triển khai Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 3,25 triệu thửa đất. Hiện, đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 1,8 triệu thửa đất khác.

Cũng theo đánh giá của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong chiến dịch 45 ngày qua, có nhiều xã, phường quyết liệt triển khai. Một số xã, phường có số lượng thửa đất lớn nhưng tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao như: Sóc Sơn, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại cuộc họp, đại diện một số xã, phường có số lượng thửa đất lớn, nhưng tỷ lệ hoàn thành còn thấp như: Mê Linh, Chuyên Mỹ, Quảng Oai, Quang Minh, Hưng Đạo…, đã có báo cáo giải trình. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đánh giá, các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị đã quyết liệt vào cuộc, tích cực triển khai Chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu.

Từ thành phố đến cơ sở, cách làm từng bước thay đổi, phù hợp thực tiễn. Đến nay, Chiến dịch đạt được nhiều kết quả tích cực, cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Mặc dù vậy, bên cạnh nhiều xã, phường làm tốt, vẫn còn một số địa phương thực hiện chậm. Trong những ngày tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục tập trung nguồn lực, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, bảo đảm hoàn thành thu thập dữ liệu theo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng nhấn mạnh, khối lượng công việc hiện vẫn còn lớn, đòi hỏi phải thường xuyên điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện theo hướng quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc và rõ tiến độ.

Đồng chí Bùi Duy Cường đề nghị các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu đất đai xong trước ngày 15-9-2026. Riêng đối với các địa phương hiện đạt tỷ lệ cao, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 5-9-2026.

“Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung nguồn lực thực hiện; thường xuyên kiểm điểm tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, bảo đảm tiến độ công việc theo kế hoạch”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị.

Thành phố sẽ tiếp tục giao ban kiểm điểm tiến độ theo tuần, phấn đấu trong tháng 9-2026, sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển chính quyền số của Thủ đô.