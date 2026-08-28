Iconia Lakeside gia tăng đặc quyền cho chủ nhân nhà phố giới hạn bằng loạt chính sách mới

Từ ngày 19/8/2026, Chủ đầu tư đã mang tới loạt chính sách bán hàng vượt trội, mở ra nhiều lựa chọn tài chính và ưu đãi độc quyền cho khách hàng.

Thiết kế hai mặt tiền đón dư địa từ hạ tầng và thương mại

Trong những năm trở lại đây, nguồn cung mới tại Hà Nội ngày càng dịch chuyển ra xa trung tâm do sự thu hẹp của quỹ đất phát triển. Do đó, một sản phẩm thấp tầng vừa có thể ở, vừa có khả năng khai thác thương mại ngay trong khu vực nội đô trở thành lựa chọn không dễ tìm đối với giới đầu tư.

Sự khan hiếm này cũng là nền tảng để dòng sản phẩm nhà phố tại Iconia Lakeside tạo nên sức hút riêng trên thị trường bất động sản thời gian qua. Điểm đáng chú ý đầu tiên của nhà phố Iconia Lakeside nằm ở cấu trúc hai mặt tiền đường. Thay vì chỉ có một hướng tiếp cận như nhà phố thông thường, sản phẩm được thiết kế với hai lối vào, hai ban công, cho phép tổ chức không gian linh hoạt hơn giữa nhu cầu ở và kinh doanh.

Cấu trúc này cũng tạo ra lợi thế sử dụng rõ rệt khi mỗi căn có thể bố trí hai vị trí đỗ xe ở hai phía mặt đường. Một mặt có thể dành cho nhịp sống riêng tư của gia đình, mặt còn lại phục vụ nhu cầu tiếp cận, giao thương hoặc khai thác dịch vụ. Đây là yếu tố đáng chú ý với nhóm khách hàng tìm kiếm một tài sản vừa để ở lâu dài, vừa có khả năng tạo giá trị thương mại.

Đặc biệt, lợi thế hai mặt tiền còn gắn với sự thay đổi của hạ tầng đô thị xung quanh dự án. Theo quy hoạch, đường Lương Thế Vinh đoạn qua khu vực sẽ được mở rộng lên 21,25 m gấp 2,5 lần hiện tại, với lòng đường được quy hoạch rộng 11,25 m, vỉa hè mỗi bên sẽ mở rộng lên tới 5 m.

Khi tuyến đường được mở rộng, mặt tiếp giáp Lương Thế Vinh của dãy nhà phố sẽ có khoảng tiếp cận rộng hơn. Vỉa hè lớn không chỉ cải thiện không gian đi bộ, dừng đỗ mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động thương mại, dịch vụ. Với nhà phố, đây là yếu tố có thể tác động trực tiếp tới khả năng khai thác sản phẩm trong dài hạn.

Lợi thế tiếp giáp đường Lương Thế Vinh mở rộng làm gia tăng giá trị của các căn nhà phố tại Iconia Lakeside. Nguồn: NewX Estate.

Bên cạnh hạ tầng, tính giới hạn cũng là một phần giá trị của sản phẩm. Toàn bộ khu thấp tầng Iconia Lakeside chỉ có 104 căn, gồm nhà phố và shophouse hai mặt tiền. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, số lượng hữu hạn giúp dòng sản phẩm này khác biệt so với nguồn cung căn hộ ngày càng phổ biến trên thị trường.

Lợi thế ấy càng rõ khi đặt nhà phố trong tổng thể Iconia Lakeside. Dự án kết hợp nhà ở, thương mại và văn phòng trong cùng một không gian, đồng thời kế cận công viên hồ điều hòa Phùng Khoang. Nhờ đó, sản phẩm vừa hưởng nhịp giao thương của khu vực trung tâm phía Tây, vừa giữ được yếu tố cảnh quan và môi trường sống vốn ngày càng khó tìm ở khu vực nội đô.

Nhà phố thêm ưu đãi, chủ nhân đón xe sang

Để mở rộng cơ hội tiếp cận dòng sản phẩm giới hạn này, Iconia Lakeside cũng thiết kế các chính sách bán hàng linh hoạt, không "buộc" người mua vào một phương án tài chính cố định. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là 10 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được tặng Mercedes C200 trị giá 1,6 tỷ đồng, gia tăng giá trị sở hữu ngay từ thời điểm xuống tiền. Không dừng ở một ưu đãi mang tính thời điểm, chủ đầu tư còn triển khai chương trình "Gắn kết thịnh vượng" như lời khẳng định cho triết lý đồng hành cùng chủ sở hữu trên hành trình tích lũy giá trị bền vững. Theo đó, khách hàng đủ điều kiện tham gia sẽ được hưởng thêm chiết khấu 1,5%, đồng thời được miễn phí dịch vụ trong 10 năm - đặc quyền được thiết kế để gia tăng lợi ích trong suốt quá trình sở hữu tài sản.

Song song với những đặc quyền trên, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều phương án thanh toán phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Với khách hàng ưu tiên sự chủ động có thể lựa chọn tiến độ thông thường. Sau khoản đặt cọc 300 triệu đồng và thanh toán 20% khi ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia thành 8 đợt theo tiến độ dự án.

Với những khách hàng muốn tận dụng đòn bẩy tài chính, chủ đầu tư đưa ra hai lựa chọn vay ngân hàng. Ở phương án ngân hàng giải ngân 70%, khách hàng chỉ cần chuẩn bị vốn tự có 20% khi ký hợp đồng mua bán, 10% còn lại khách hàng chỉ phải đóng vào thời điểm bàn giao nhà và thông báo nhận giấy chứng nhận.

Nếu muốn giảm tỷ lệ vay và sử dụng nhiều vốn tự có hơn, khách hàng có thể chọn phương án ngân hàng giải ngân 50%, đồng thời được hưởng thêm mức chiết khấu 3%. Đặc biệt, khoản vay cho hai phương án này còn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, trong 6 tháng tiếp theo được bảo đảm lãi suất cố định 7%/năm. Như vậy tổng thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng.

Trong khi đó, nhóm khách hàng có nguồn tài chính sẵn sàng có thể lựa chọn phương án thanh toán sớm, với mốc thanh toán 70% trong vòng 15 ngày, hoặc kéo giãn lên 60 ngày, sẽ nhận được ưu đãi về chiết khấu hấp dẫn.

Chủ nhân dễ dàng sở hữu các căn nhà phố tại Iconia Lakeside với các phương án tài chính linh hoạt. Nguồn ảnh: NewX Estate

Dù lựa chọn phương án thanh toán nào, mỗi chính sách đều được thiết kế để phù hợp với năng lực tài chính của chủ nhân sở hữu, giúp hành trình chạm tới bộ sưu tập nhà phố giới hạn tại Iconia Lakeside trở nên chủ động và thuận lợi hơn. Đây là yếu tố giúp Iconia Lakeside gia tăng sức hút với nhóm khách hàng đang tìm kiếm không gian sống khác biệt, điểm kinh doanh nhiều lợi thế và hướng tới giá trị tích lũy lâu dài của một tài sản thấp tầng hiếm hoi giữa nội đô Hà Nội.