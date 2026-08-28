Xử phạt NRC do vi phạm công bố thông tin

Một dự án do NRC đầu tư. Ảnh: NRC

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (trụ sở chính: Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM).

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: CBTT định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; CBTT định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; CBTT về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã trái phiếu NRCH2123001 tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025 tại Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2025 so với BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán. Theo đó, LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất quý IV/2025 là 35.531.212.266 đồng; tuy nhiên, LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán gần 6,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền phạt là 210 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị buộc cải chính thông tin theo quy định.

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia trước đó là Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi, sau đổi tên sang Công ty CP Tập đoàn NRC.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào tháng 6/2026, cổ đông thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc Gia như hiện tại.