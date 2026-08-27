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Bà Phạm Thị Mỹ Diệu thao túng cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Bà Phạm Thị Mỹ Diệu thao túng cổ phiếu

Trong gần 19 tháng, bà Phạm Thị Mỹ Diệu sử dụng 2 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu nhằm tạo cung, cầu giả tạo.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu MTG của CTCP MT Gas.

Kết quả giám sát, kiểm tra cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, Phạm Thị Mỹ Diệu đã sử dụng 2 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng thị trường đối với cổ phiếu này.

Ngoài hình thức phạt tiền, bà Diệu còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 21 tháng . Kết quả thanh tra cũng cho thấy không có khoản thu trái pháp luật phát sinh từ hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Mỹ Diệu.

Cùng với quyết định xử phạt, UBCKNN áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán đối với cá nhân này. Bà Diệu bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 28/8/2026 . Trong cùng khoảng thời gian, bà cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cũng như công ty đầu tư chứng khoán.

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN đồng thời xử lý ông Trần Xuân Dũng , địa chỉ tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM, do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Cơ quan quản lý xác định ông Trần Xuân Dũng đã cho bà Phạm Thị Mỹ Diệu mượn tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch trong giai đoạn từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, dẫn đến hành vi thao túng đối với cổ phiếu MTG.

Theo Quyết định, ông Dũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày 28/8/2026 . Ông Dũng còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 28/8/2026 .

Trong thời hạn tương tự, cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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