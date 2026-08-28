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Một thế lực xả ròng hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu Việt ngay trước kỳ nghỉ lễ, đâu là tâm điểm?

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Một thế lực xả ròng hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu Việt ngay trước kỳ nghỉ lễ, đâu là tâm điểm?

Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng 703 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 28/8 giao dịch giằng co. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 0,56 điểm lên 1.832,12 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 358 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng 703 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại E1VFVN30 với giá trị 13 tỷ đồng, tiếp theo là VIB và GEX cùng đạt 7 tỷ đồng, VGC (4 tỷ đồng), trong khi GAS, HAH, DCM, TCH, GMD và PVD cùng được mua ròng 2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 75 tỷ đồng, tiếp theo là MCH (68 tỷ đồng), HDB (56 tỷ đồng), FPT và HPG cùng bị bán ròng 52 tỷ đồng, VIC và TCB cùng ở mức 51 tỷ đồng, SSI (48 tỷ đồng), MWG (41 tỷ đồng) và MSN (32 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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