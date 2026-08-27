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Một thế lực vừa thẳng tay "xả" hơn 600 tỷ đồng cổ phiếu trong phiên 27/8

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Một thế lực vừa thẳng tay "xả" hơn 600 tỷ đồng cổ phiếu trong phiên 27/8

Tự doanh CTCK bán ròng 619 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường có phiên thứ 6 liên tiếp tăng điểm nhưng với khối lượng khớp lệnh giảm dần. Chỉ số chính có thời điểm chịu áp lực rung lắc nhẹ, sau đó tiếp tục tăng điểm với thanh khoản cải thiện hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index tăng 10,24 điểm (+0,56%) lên mức 1.831,56 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng 230 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 619 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại VIB với giá trị 17 tỷ đồng, tiếp theo là VIX (9 tỷ đồng), GVR (4 tỷ đồng), VND (2 tỷ đồng), trong khi PLX, GEX, FUESSVFL, IJC, TPB và FUEVN100 cùng được mua ròng 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 91 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (67 tỷ đồng), FPT (64 tỷ đồng), VCB (55 tỷ đồng), VHM (46 tỷ đồng), HPG (42 tỷ đồng), HDB (39 tỷ đồng), VNM (34 tỷ đồng), SSI (26 tỷ đồng) và LPB (25 tỷ đồng).

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An Thái

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