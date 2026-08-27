“Gã khổng lồ” Trung Quốc doanh thu 190 tỷ USD muốn rót thêm lực vào thị trường Việt Nam

PowerChina muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) Trần Quang Phúc.

Tại buổi tiếp , lãnh đạo PowerChina bày tỏ mong muốn Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn thúc đẩy, mở rộng hoạt động hợp tác, đầu tư hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam , đặc biệt trong lĩnh vực phát triển các dự án năng lượng.

Được thành lập năm 2009, PowerChina là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trực tiếp dưới sự quản lý và giám sát của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc trực thuộc Quốc vụ viện. Tập đoàn có vốn đăng ký khoảng 4,5 tỷ USD và hiện hoạt động tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2025, PowerChina đạt doanh thu khoảng 190 tỷ USD , xếp thứ 100 trong danh sách Fortune Global 500.

Hoạt động của PowerChina chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý nước và thủy điện, nhiệt điện, đường truyền tải và trạm điện cao thế, xây dựng hạ tầng, chế tạo thiết bị, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải và môi trường. Tập đoàn cũng tham gia góp vốn, đầu tư vào các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp đón lãnh đạo của PowerChina - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

PowerChina bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000 và hiện có văn phòng tại Hà Nội và TPHCM, với khoảng 1.100 nhân viên.

Sau hơn 20 năm hoạt động, PowerChina đã triển khai và thực hiện hơn 70 dự án tại Việt Nam , với tổng giá trị hợp đồng khoảng 9 tỷ USD, chủ yếu trong vai trò nhà thầu thực hiện dự án.

Là một tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, PowerChina sở hữu năng lực toàn diện trong đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây dựng và tổng thầu EPC với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, hạ tầng đô thị và môi trường.

Tại Việt Nam, PowerChina đã và đang tham gia nhiều dự án quy mô lớn, trong đó tập trung đáng kể vào lĩnh vực năng lượng. Các dự án mà PowerChina đã và đang tham gia trải rộng từ nhiệt điện, thủy điện, điện khí LNG đến điện mặt trời và điện rác.

Các dự án tiêu biểu gồm Cụm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và Duyên Hải mở rộng, với tổng công suất 4.400 MW; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công suất 1.612,8 MW; Nhà máy Thủy điện Sơn La, công suất 2.400 MW; Nhà máy điện rác Cần Thơ, công suất 400 tấn rác/ngày; cùng các Nhà máy điện Dầu Tiếng 1, 2, 3 với tổng công suất 500 MWp.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, PowerChina hiện tham gia Dự án đường sắt đô thị Phú Quốc - Đoạn 1.

Năng lượng Việt Nam cần hơn 77 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2030

Năng lượng là lĩnh vực then chốt đối với phát triển kinh tế. Theo thông tin từ “Diễn đàn hiện thực hóa cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030”, ngành năng lượng Việt Nam cần hơn 77 tỷ USD vốn đầu tư , tương đương trên 15 tỷ USD mỗi năm.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành năng lượng từ nay đến năm 2050 được ước tính khoảng 400 tỷ USD, bình quân khoảng 16 tỷ USD mỗi năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, TS. Cấn Văn Lực cho biết đầu tư cho các dự án nguồn điện trong thời gian tới sẽ tiếp tục dựa chủ yếu vào khu vực tư nhân, bao gồm doanh nghiệp trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trái phiếu doanh nghiệp và các nguồn tài chính thị trường.

Thực tế, từ năm 2001 đến nay, đầu tư tư nhân và FDI đã chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư của ngành năng lượng, chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển nguồn điện.

Trong khi đó, đối với lưới điện truyền tải, đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược và liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng. Vì vậy, đầu tư công vẫn cần giữ vai trò chủ đạo, đồng thời được kết hợp với nhiều nguồn lực khác.

Riêng nhu cầu vốn cho chuyển đổi năng lượng đến năm 2050 được ước tính hơn 135 tỷ USD. Trong tổng số này, khoảng 120 tỷ USD dành cho nguồn điện và khoảng 15 tỷ USD dành cho lưới điện truyền tải.

Những con số trên cho thấy nhu cầu vốn dành cho phát triển và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam là rất lớn, với nguồn lực đầu tư được huy động từ cả khu vực tư nhân, FDI, thị trường tài chính và đầu tư công.