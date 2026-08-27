VIC lập đỉnh mới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,1 tỷ USD

Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên, VN-Index tăng 10,24 điểm, tương đương 0,56%, lên 1.831,56 điểm.

Ngay đầu phiên, VN-Index có thời điểm tăng hơn 15 điểm và áp sát 1.840 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng hạ nhiệt. Chỉ số có lúc lùi về quanh tham chiếu và giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi bật tăng trở lại vào cuối phiên nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đáng chú ý, VIC tiếp tục là động lực chính của thị trường. Cổ phiếu này tăng 2,61%, lên 236.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản VIC đạt gần 1.988 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.

Với mức giá mới, vốn hóa Vingroup vượt 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng vốn hóa HoSE. Riêng mã VIC đóng góp gần 10 điểm, thậm chí có thời điểm mức đóng góp hơn 10 điểm, gần tương đương toàn bộ mức tăng của VN-Index.

Đà tăng của VIC cũng giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đạt khoảng 35,5 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, qua đó đứng thứ 61 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup đạt khoảng 35,5 tỷ USD.

Các thành viên khác trong gia đình ông Vượng cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực của cổ phiếu Vingroup. Bà Phạm Thu Hương sở hữu khoảng 4,1 tỷ USD, tăng 265 triệu USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng có khoảng 2,9 tỷ USD.

Bên cạnh VIC, nhóm ngân hàng cũng hỗ trợ đáng kể cho chỉ số với VPB tăng 2,43%, TCB tăng 1,94%, MSB tăng 2,28%, VIB tăng 1,71% và ACB tăng 1,57%. VPL tăng 3,06%, trong khi VRE tăng 1,56% và VHM tăng 0,27%.

Ở chiều ngược lại, SHB giảm 1,24%, STB giảm 1,47%, VCB giảm 0,33% và LPB giảm 0,4%. Nhóm chứng khoán chịu áp lực với SSI giảm 1,15%, VIX giảm 0,7% và VND giảm 0,89%.

Độ rộng thị trường cho thấy đà tăng chưa thực sự đồng thuận. HoSE ghi nhận 187 mã giảm giá, trong khi chỉ có 116 mã tăng. Thanh khoản cũng giảm khoảng 20%, với tổng giá trị giao dịch hơn 15.973 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh đạt khoảng 13.690 tỷ đồng.

Điểm sáng là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi khối này mua ròng khoảng 230 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng HoSE mua ròng khoảng 210 tỷ đồng. TCB được mua ròng mạnh nhất với 444 tỷ đồng, tiếp đến là HPG 117 tỷ đồng, VPB 102 tỷ đồng, PNJ 55 tỷ đồng và MSB gần 33 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIX bị khối ngoại bán ròng khoảng 68 tỷ đồng, POW 49 tỷ đồng, SSI 43 tỷ đồng, TCX 43 tỷ đồng và VCB gần 36 tỷ đồng.