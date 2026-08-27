Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao BB Sunrise Power bị xử phạt?

| | Thị trường chứng khoán

BB Sunrise Power bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Vì sao BB Sunrise Power bị xử phạt? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 26/8/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP BB Sunrise Power.

Theo đó, BB Sunrise Power bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, bán niên 2025, năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025;

Ngoài ra, công ty chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Bán tài sản đảm bảo của gói trái phiếu (Mã trái phiếu BBSP.H.20.23.001); Hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu BBSP.H.20.23.001).

Về BB Sunrise Power, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2019. Hiện, ông Trần Huy Hoàng đang là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Một số dự án do BB Sunrise Power thực hiện có thể kể đến như: Dự án thủy điện tại Kom Tum, Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, Dự án Điện gió tại Ninh Thuận, Dự án Thủy điện tại Hà Giang, Dự án Điện gió tại Gia Lai…

BB Sunrise Power được biết đến là thành viên mảng đầu tư các dự án năng lượng, truyền tải và phân phối điện thuộc "hệ sinh thái" BB Group của Chủ tịch Vũ Quang Bảo.

Ngoài ra, BB Group còn có các công ty thành viên khác giữ vai trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: BB Power Holdings (năng lượng), BB Land Holdings (bất động sản), Xây dựng Bạch Đằng (xây dựng công nghiệp), BB CIM Holdings (khai khoáng), BB Gas (công nghiệp khí), Vitasco (nước khoáng)…

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam, khối tài sản khổng lồ của bà Phạm Thu Hương đến từ đâu?

Trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam, khối tài sản khổng lồ của bà Phạm Thu Hương đến từ đâu? Nổi bật

Chứng khoán bật tăng 100 điểm, chuyên gia chỉ ra một điều bất ngờ

Chứng khoán bật tăng 100 điểm, chuyên gia chỉ ra một điều bất ngờ Nổi bật

Chủ tịch FIFA ngạc nhiên khi thăm siêu công trình do Vingroup xây dựng ở Hưng Yên, có hạng mục 8.500 tấn

Chủ tịch FIFA ngạc nhiên khi thăm siêu công trình do Vingroup xây dựng ở Hưng Yên, có hạng mục 8.500 tấn

14:59 , 27/08/2026
Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt tăng sở hữu lên gần 30% vốn tại Bất động sản Phát Đạt

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt tăng sở hữu lên gần 30% vốn tại Bất động sản Phát Đạt

14:35 , 27/08/2026
LPS lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

LPS lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

14:35 , 27/08/2026
Doanh nghiệp vốn hóa 10 tỷ USD chốt trả cổ tức kỷ lục, hơn 10.000 tỷ đồng sắp "về túi" cổ đông

Doanh nghiệp vốn hóa 10 tỷ USD chốt trả cổ tức kỷ lục, hơn 10.000 tỷ đồng sắp "về túi" cổ đông

14:32 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên