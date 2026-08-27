Vì sao BB Sunrise Power bị xử phạt?

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Ngày 26/8/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP BB Sunrise Power.

Theo đó, BB Sunrise Power bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, bán niên 2025, năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025;

Ngoài ra, công ty chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Bán tài sản đảm bảo của gói trái phiếu (Mã trái phiếu BBSP.H.20.23.001); Hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu BBSP.H.20.23.001).

Về BB Sunrise Power, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2019. Hiện, ông Trần Huy Hoàng đang là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Một số dự án do BB Sunrise Power thực hiện có thể kể đến như: Dự án thủy điện tại Kom Tum, Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, Dự án Điện gió tại Ninh Thuận, Dự án Thủy điện tại Hà Giang, Dự án Điện gió tại Gia Lai…

BB Sunrise Power được biết đến là thành viên mảng đầu tư các dự án năng lượng, truyền tải và phân phối điện thuộc "hệ sinh thái" BB Group của Chủ tịch Vũ Quang Bảo.

Ngoài ra, BB Group còn có các công ty thành viên khác giữ vai trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: BB Power Holdings (năng lượng), BB Land Holdings (bất động sản), Xây dựng Bạch Đằng (xây dựng công nghiệp), BB CIM Holdings (khai khoáng), BB Gas (công nghiệp khí), Vitasco (nước khoáng)…