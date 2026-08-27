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Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt tăng sở hữu lên gần 30% vốn tại Bất động sản Phát Đạt

| | Thị trường chứng khoán

Sau khi thực hiện giao dịch mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đã nâng sở hữu lên 29,54% vốn tại Bất động sản Phát Đạt.

Ông Nguyễn Văn Đạt- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và PDR về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 5/8/2026 đến ngày 25/8/2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đã mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, ông Đạt đã nâng sở hữu từ gần 275 triệu cổ phiếu PDR (27,54%) lên gần 295 triệu cổ phiếu, tương ứng 29,54% vốn Phát Đạt.

Trong một diễn biến khác, Phát Đạt đã có báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2025.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành (23/12/2025), doanh nghiệp đã phát hành 18 triệu cổ phiếu PDR, qua đó huy động thành công 180 tỷ đồng.

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 15/ĐHĐCĐ-NQ.2025 ngày 1/12/2025, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt Phát hành ESOP 2025 là bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty và giảm nợ vay.

Tiền độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2026 của Phát Đạt ở mức gần 80,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự biển động tích cực của lợi nhuận trong kỳ là do công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 474,4 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực này đến từ việc tối ưu hóa danh mục đầu tư thông qua hoạt động thoái vốn các khoản đầu tư và ghi nhận lợi nhuận hiệu quả từ các giao dịch này, qua đó góp phần cải thiện kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế trong kỳ.

Mặc dù chi phí tài chính tăng 63,7% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 478,5% so với quý II/2025 do phục vụ định hướng chiến lược, song mức tăng trưởng đột phá của doanh thu của hoạt động tài chính đã hoàn toàn bù đắp và tối ưu hóa các khoản chi phí phát sinh. Nhờ đó, lãi ròng quý II/2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ.

PV

An ninh tiền tệ

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