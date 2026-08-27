15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.



Điểm đáng chú ý, “dịch vụ tài sản mã hóa” được bổ sung vào nhóm đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời có quy định riêng về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này.

Quy định mới nhằm tăng cường khả năng nhận diện, kiểm soát các giao dịch có nguy cơ liên quan đến rửa tiền trong bối cảnh Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Theo quy định, 15 dấu hiệu đáng ngờ được chia thành 4 nhóm, gồm: Bất thường trong giao dịch; che giấu nguồn gốc, công nghệ; bất minh về danh tính khách hàng; đối tác, khu vực rủi ro cao trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo đó, Luật quy định cụ thể 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa như sau:

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