Quảng Trị yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng

Ngày 25/8/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 4192/UBND-TH về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, hậu kiểm, rà soát và nắm tình hình hoạt động kinh doanh vàng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Các ngành chức năng tập trung kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế, hóa đơn, chứng từ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh vàng trái phép, đầu cơ, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan theo thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất khi có yêu cầu; phối hợp xử lý các vụ việc, trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; đồng thời trao đổi thông tin về kết quả xử lý theo quy định.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới, các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, bảo đảm các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn nắm bắt và chấp hành đầy đủ, thống nhất các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và giữ vững ổn định thị trường vàng trên địa bàn tỉnh.