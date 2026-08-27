Giá vàng bạc ngày 27/8: Phú Quý, DOJI, BTMC đồng loạt điều chỉnh, vàng miếng SJC bật tăng trở lại

Sức kéo mạnh mẽ từ thị trường quốc tế đã lan tỏa nhanh chóng đến thị trường nội địa, giúp giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cũng như giá bạc tại các thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đồng loạt điều chỉnh tăng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước: SJC, BTMC, DOJI, Phú Quý đồng loạt bứt phá

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 27/8, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ đến trung bình ở hầu hết các phân khúc.

Quan sát biểu đồ biến động giá trong ngày tại Phú Quý, có thể thấy đà tăng được duy trì và mở rộng dần từ thời điểm đầu giờ sáng. Cụ thể, lúc 8h25, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý niêm yết ở mức 147,3 - 150,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến 9h55, giá đã tiếp tục nhích lên mốc 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/8 nhích tăng.

Đối với thương hiệu vàng miếng SJC, tại thị trường TP.HCM, giá niêm yết chính thức ghi nhận ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra (áp dụng cho các loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg). So với thời điểm thấp nhất ghi nhận trong ngày hôm qua (26/8) ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150 triệu đồng/lượng (bán ra), giá vàng miếng SJC hôm nay đã tăng khoảng 0,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, khôi phục lại đà tăng trưởng chắc chắn.

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá niêm yết ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 147,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Các dòng sản phẩm vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng như Kim Tín/AVPL của DOJI tiếp tục duy trì mức giao dịch nhỉnh hơn ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, các dòng vàng nguyên liệu 9999 được DOJI giao dịch xung quanh ngưỡng 144 - 146 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 147 triệu đồng/lượng và bán ra là 150 triệu đồng/lượng. Phân khúc Nhẫn tròn trơn và Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 của BTMC được giao dịch với mức giá cao hơn rõ rệt: chiều mua vào đạt 146,4 triệu đồng/lượng và chiều bán ra vọt lên tới 151,4 triệu đồng/lượng.

Một điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là mức chênh lệch giữa giá vàng nhẫn trơn và vàng miếng SJC không quá lớn, thậm chí có sự đan xen tùy từng thương hiệu. Nếu như tại SJC, vàng miếng (150,4 triệu đồng/lượng) cao hơn vàng nhẫn 99,99% (149,9 - 150 triệu đồng/lượng) khoảng 0,4 - 0,5 triệu đồng/lượng; thì tại DOJI và BTMC, giá vàng nhẫn trơn cao cấp lại đang được niêm yết bán ra cao hơn vàng miếng SJC từ 1 - 2,5 triệu đồng/lượng (lần lượt là 152,9 triệu đồng/lượng tại DOJI và 151,4 triệu đồng/lượng tại BTMC).

Mức chênh lệch mua - bán của các doanh nghiệp hiện duy trì trong khoảng từ 3- 5 triệu đồng/lượng, phản ánh sự thận trọng của các nhà đài trước biến động khó lường của thị trường.

Giá vàng thế giới

Đòn bẩy chính hỗ trợ đà tăng của thị trường kim loại quý trong nước sáng nay đến từ diễn biến vô cùng tích cực của thị trường thế giới. Trên giao dịch quốc tế (TradingView), giá vàng giao ngay (XAU/USD) ghi nhận đà bứt phá ấn tượng khi tiến lên mốc 4.633,95 USD/ounce, tăng tới 39,24 USD/ounce (tương đương mức tăng +0,85%) so với phiên liền trước.

Sự phục hồi mạnh mẽ của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh đồng USD chịu áp lực điều chỉnh và giới đầu tư toàn cầu tăng cường tìm kiếm các tài sản an toàn. Tỷ giá ngoại tệ trong nước ghi nhận đồng USD niêm yết ở mức 25,880 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,290 triệu đồng/lượng (bán ra); EUR giao dịch ở mức 29,64 - 31,20 triệu đồng/lượng. Sự kết hợp giữa đà tăng của giá vàng thế giới và tỷ giá USD ổn định đã tạo nền tảng vững chắc nâng đỡ giá vàng nội địa duy trì ở vùng đỉnh lịch sử.

So với giá vàng thế giới, hiện giá vàng miếng SJC bán ra trong nước hiện cao hơn khoảng 3,53 triệu đồng/lượng, thu hẹp rất nhiều so với mức chênh từng lên đến 10-15 triệu đồng/lượng trước đây.

Theo một chuyên gia vàng bạc kim loại quý, giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

“Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh”, vị này cho biết.

Đối với nhiều nhà đầu tư lâu năm, đây là thời điểm thích hợp để mua vào do giá vàng bạc tại thị trường trong nước thường xuyên có mức chênh lớn so với giá thế giới, những thời điểm chênh lệch giữa trong nước và thế giới thấp như hiện tại được coi như sự kiện "Thiên nga đen" hiếm gặp.

Giá bạc hôm nay 27/8

Cùng chung xu hướng khởi sắc với mặt hàng vàng, thị trường bạc trong nước sáng 27/8 cũng chứng kiến các mức điều chỉnh nhích tăng liên tục qua từng khung giờ tại các hệ thống kinh doanh lớn.

Tại Tập đoàn Phú Quý, tính đến 10h12, giá Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 1 lượng cùng niêm yết ở mức 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,402 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm đồng bạc mỹ nghệ 999 niêm yết mua vào 2,33 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,741 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg đạt mức 62,133 triệu đồng/kg (mua vào) và 64,053 triệu đồng/kg (bán ra). Lịch sử giao dịch trong sáng cho thấy giá bạc tại Phú Quý đã liên tục đi lên từ mức 2,327 triệu đồng/lượng lúc 9h31 lên mốc 2,33 triệu đồng/lượng lúc 10h12.

Giá bạc duy trì đà tăng.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), bảng giá bạc lúc 10h10 ghi nhận mức giao dịch đối với Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng là 2,262 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,385 triệu đồng/lượng (bán ra). Loại 5 lượng niêm yết mua vào 11,310 triệu đồng và bán ra 11,925 triệu đồng. Bạc thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1kg đạt mức 60,304 triệu đồng/kg (mua vào) và 63,584 triệu đồng/kg (bán ra).

Trong khi đó, tại hệ thống DOJI (cập nhật lúc 10h11), giá Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng niêm yết mua vào ở mức 2,348 triệu đồng/lượng và bán ra 2,44 triệu đồng/lượng.

Loại 5 lượng có giá mua vào 11,740 triệu đồng và bán ra 12,2 triệu đồng.