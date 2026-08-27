Thị trường hàng hóa ngày 27/8: Heo hơi chững ở vùng cao, gạo tiếp đà giảm

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục giảm

Thị trường gạo trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm ở một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 150 đồng/kg, xuống còn 9.100 - 9.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 cũng giảm 150 đồng/kg, còn 9.100 - 9.200 đồng/kg.

Các loại còn lại tương đối ổn định. Gạo nguyên liệu OM 5451 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc thơm cùng duy trì 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo nhìn chung đi ngang. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; Jasmine 16.500 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm 15.500 - 17.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ ổn định. Gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 505 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm 370 - 374 USD/tấn và gạo Jasmine 538 - 542 USD/tấn.

Giá tiêu đi ngang, cao nhất 138.500 đồng/kg

Sau khi giảm nhẹ tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) trong phiên trước, giá tiêu trong nước không ghi nhận thêm điều chỉnh, duy trì trong khoảng 136.000 - 138.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước ngày 27/08/2026

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 138.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng kế tiếp với 138.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng ở mức 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.873 USD/tấn, Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động 5.990 - 6.050 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam duy trì ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá cao su thế giới phân hóa

Thị trường cao su thế giới diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn.

Tại Nhật Bản, cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng, với hợp đồng tháng 8 đạt 480 Yên/kg, tăng 0,23%; hợp đồng tháng 9 đạt 462,50 Yên/kg, tăng 1,19%. Giá cao su RSS3 tại Thái Lan đi ngang ở mức 87,6 Baht/kg.

Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su tự nhiên tháng 9 giảm 0,99%, xuống 17.530 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 10 giảm 0,82%, còn 17.570 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, hợp đồng TSR20 tháng 9 giảm 0,68% xuống 234,40 Cent/kg, trong khi hợp đồng tháng 10 giảm 0,73%, còn 230,80 Cent/kg.

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Công ty Bình Long thu mua tại nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; Công ty Cao su Bà Rịa và Phú Riềng cùng ghi nhận giá mủ nước 420 đồng/TSC; tại MangYang, giá mủ nước dao động 458 - 463 đồng/TSC.

Giá heo hơi chững lại sau chuỗi phiên tăng

Sau gần một tuần liên tục xuất hiện các điểm tăng, thị trường heo hơi tạm chững khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Mặt bằng chung trên cả nước duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động 59.000 - 60.000 đồng/kg. Mức cao nhất cả nước 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên. Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng ở mức 59.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá duy trì 57.000 - 58.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng đạt 58.000 đồng/kg; Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long giữ mức 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Như vậy, sau đợt phục hồi đáng kể những phiên gần đây, heo hơi đang là mặt hàng duy trì xu hướng tích cực nhất trong nhóm được khảo sát, dù đà tăng tạm dừng trong phiên 27/8. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục chịu áp lực giảm, hồ tiêu ổn định và thị trường cao su quốc tế chuyển sang trạng thái phân hóa.