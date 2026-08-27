Giá vàng quay đầu giảm sau tin quan trọng, quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái mới

Phiên 19/8, SPDR Gold Trust - quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán ròng 2,86 tấn vàng, đưa lượng vàng nắm giữ xuống còn khoảng 1.104,5 tấn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh 64 USD, tương đương 1,35% xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce. Hiện giá vàng đã hồi phục trở lại quanh ngưỡng 4.633 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng, làm gia tăng áp lực chốt lời trên thị trường kim loại quý.

Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 3,6% của thị trường. PCE lõi cũng tăng 0,2% theo tháng và 3,3% so với cùng kỳ.

Dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, cùng với đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng mạnh hơn kỳ vọng, đã khiến thị trường điều chỉnh lại triển vọng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng vượt 4,22%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì trên 4,66%. Đồng USD cũng tăng giá, qua đó tạo thêm áp lực lên vàng - tài sản không mang lại lợi suất và thường chịu bất lợi khi lợi suất trái phiếu cùng đồng bạc xanh đi lên.

Tại thời điểm bài viết được đăng, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.591,70 USD/ounce, giảm 1,42% trong phiên. Việc giá vàng không thể duy trì trên vùng 4.630-4.650 USD/ounce cho thấy thị trường đang trở nên nhạy cảm hơn với các dữ liệu lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh yếu tố kinh tế vĩ mô, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng có dấu hiệu hạ nhiệt phần nào. Iran và Oman đã thảo luận về một thỏa thuận tạm thời nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, kéo giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp. Dầu WTI chốt ở mức 82,23 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm xuống 87,84 USD/thùng.

Giá dầu đi xuống làm suy yếu áp lực lạm phát cũng như nhu cầu trú ẩn liên quan đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung và vận tải dầu mỏ. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết, do đó yếu tố địa chính trị vẫn tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ đối với nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của vàng nằm tại 4.573 USD/ounce. Nếu thủng mốc này, giá có thể lùi về 4.545 USD, xa hơn là vùng tâm lý 4.500 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vàng cần vượt trở lại mốc 4.640 USD/ounce để củng cố đà tăng, trước khi hướng tới các vùng 4.673 USD và 4.698 USD/ounce.