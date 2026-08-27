Vidipha đón thêm cổ đông lớn mới

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (Vidipha, mã: VDP, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về cổ đông lớn mới.



Theo đó, bà Nguyễn Thị Yến vừa báo cáo đã mua vào 3,82 triệu cổ phiếu VDP trong phiên 25/8, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 11,95% vốn điều lệ Vidipha.

Cũng trong ngày 25/8, ông Nguyễn Quốc Hùng đã mua thêm 1,75 triệu cổ phiếu VDP để nâng sở hữu từ 2,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,54%) lên mức 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 13,43% vốn.

Em ruột ông Nguyễn Quốc Hùng là ông Nguyễn Quốc Anh đang nắm giữ 400.345 cổ phiếu, tương đương 1,25% vốn.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Hùng đã mua vào hơn 2,5 triệu cổ phiếu VDP trong phiên giao dịch ngày 12/8/2026. Qua đó, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 11,545% và trở thành cổ đông lớn tại Vidipha. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trị giá gần 101,5 tỷ đồng.

Một cá nhân khác cũng mới trở thành cổ đông lớn tại Vidipha là ông Lê Quang Hải đã mua vào hơn 4,95 triệu cổ phiếu VDP trong ngày 7/8/2026. Qua đó, ông Hải nâng sở hữu từ 19.200 cổ phiếu VDP, tỷ lệ 0,087% lên mức gần 4,97 triệu cổ phiếu, tương đương 22,5%.

Chi nhánh Vidipha miền Trung. Ảnh: VDP

Ở chiều ngược lại, nhiều lãnh đạo Vidipha và người thân đồng loạt thoái sạch vốn. Mới nhất, ông Kiều Hữu - Chủ tịch HĐQT Vidipha đã bán toàn bộ hơn 1,65 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 7,5% vốn điều lệ, trong giai đoạn 05-20/08/2026, qua đó không còn là cổ đông VDP. Với thị giá trung bình trong giai đoạn là 36.908 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính 61 tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Kiều Thúy Mai, con gái ông Kiều Hữu, bán thành công toàn bộ 1,37 triệu cổ phiếu (tương đương 6,23% vốn điều lệ). Giá trị giao dịch ước tính khoảng 51 tỷ đồng. Qua đó, bà Kiều Thúy Mai cũng không còn nắm giữ cổ phiếu VDP nào.

Chỉ riêng hai cha con ông Kiều Hữu đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,7% vốn điều lệ.

Tương tự, ông Trần Văn Đạt - Thành viên HĐQT Vidipha đã bán ra toàn bộ gần 900.000 cổ phiếu, tương đương 4,07% vốn điều lệ. Trong khi vợ ông Đạt là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy cũng bán toàn bộ 1,02 triệu cổ phiếu, chiếm 8,7% vốn điều lệ, ước tính tổng giá trị của 2 giao dịch hơn 70 tỷ đồng. Hai giao dịch cũng được thực hiện từ ngày 05-20/8/2026, qua đó, vợ chồng ông Trần Văn Đạt đều không còn là cổ đông của VDP.

Cùng chiều giao dịch, bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt - Thành viên HĐQT, cũng báo cáo đã bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 11,5% vốn điều lệ. Sau khi giao dịch hoàn tất vào ngày 20/08, bà Oanh không còn sở hữu cổ phiếu VDP nào.

Song song với việc thoái sạch vốn, các cổ đông nói trên cũng chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán của Vidipha cho các cổ đông khác. Điều này đồng nghĩa với việc, các cá nhân không tham gia đợt chào bán của Vidipha.

Những biến động cổ đông trên diễn ra khi Vidipha đang triển khai chào bán gần 9,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 45 cổ phiếu mới. Danh sách cổ đông tham gia mua cổ phiếu đã được chốt ngày 24/7/2026.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 5/8/2026 đến 20/8/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/8/2026 đến ngày 26/8/2026. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần.

Nếu phát hành thành công, Vidipha sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 220,8 tỷ đồng hiện tại lên hơn 320,2 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến huy động hơn 99,3 tỷ đồng; toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

Cụ thể, hơn 2 tỷ đồng được dùng để cải tạo, sửa chữa nhà xưởng rộng 6.500 m2; 97,2 tỷ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị. Trường hợp số tiền thu về không đủ để sử dụng cho mục đích này, HĐQT sẽ dùng nguồn tài trợ từ các ngân hàng thương mại để bổ sung vốn.