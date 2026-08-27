Gần 5.600 tỷ đồng có thể chảy vào chứng khoán Việt Nam trong tháng tới, CTCK chỉ ra 3 bluechips "hút tiền" mạnh nhất

Trong báo cáo cập nhật sau khi FTSE Russell công bố danh mục FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), Chứng khoán ACB (ACBS) ước tính 27 cổ phiếu Việt Nam có thể được mua ròng tổng cộng khoảng 5.588 tỷ đồng, tương đương 216 triệu USD, trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026.

Theo lịch cơ cấu, các quỹ ETF dự kiến hoàn tất điều chỉnh danh mục trước khi danh mục mới có hiệu lực ngày 21/9. ACBS cho rằng phiên thứ Sáu 18/9 có thể ghi nhận dòng tiền ròng tích cực từ khối ngoại, đặc biệt trong phiên ATC.

Trước đó, ngày 21/8, FTSE Russell công bố danh mục thành phần FTSE GEIS với 117 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí, gồm 3 mã vốn hóa lớn, 3 mã vốn hóa vừa, 21 mã vốn hóa nhỏ và 90 mã vốn hóa siêu nhỏ.

Danh sách này vẫn có thể được điều chỉnh đến hết ngày 4/9. Từ ngày 7/9, các thay đổi của kỳ rà soát sẽ được xem là chính thức, trước khi danh mục có hiệu lực từ ngày 21/9.

Một yếu tố đáng chú ý khác là quy mô của các quỹ thụ động đang mô phỏng những chỉ số thuộc FTSE GEIS.

ACBS thống kê 17 quỹ đầu tư thụ động có tổng tài sản lớn nhất. Trong đó, Vanguard Total International Stock Index Fund đang quản lý khoảng 646,2 tỷ USD, mô phỏng chỉ số FTSE Global All Cap ex US.

Đứng tiếp theo là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, với tổng tài sản khoảng 162,3 tỷ USD, mô phỏng FTSE Emerging Markets All Cap.

Quy mô lớn của các quỹ này khiến ngay cả tỷ trọng nhỏ dành cho Việt Nam cũng có thể tạo ra lượng vốn đáng kể khi danh mục được tái cơ cấu.

Với tổng giá trị mua ròng ước tính gần 5.600 tỷ đồng, ACBS đánh giá kỳ cơ cấu tháng 9 có thể tạo hiệu ứng đáng chú ý lên giao dịch khối ngoại và thanh khoản tại các cổ phiếu nằm trong rổ.

Trong đó, VIC được dự báo hút vốn mạnh nhất với khoảng 80,67 triệu USD, tương đương 2.092 tỷ đồng. Xếp sau là VHM với khoảng 25,43 triệu USD, tương đương 659 tỷ đồng, và HPG với khoảng 13,11 triệu USD, tương đương 340 tỷ đồng.

Như vậy, VIC, VHM và HPG là ba mã được dự báo nhận lượng vốn lớn nhất. Riêng ba cổ phiếu này có thể hút tổng cộng hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa giá trị mua ròng dự kiến.

Tuy nhiên, danh sách cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước ngày 4/9. Vì vậy, quy mô dòng vốn thực tế vào từng cổ phiếu sẽ còn phụ thuộc vào danh mục chính thức, tỷ trọng cuối cùng của Việt Nam trong các chỉ số và quy mô tài sản của từng quỹ tại thời điểm cơ cấu.