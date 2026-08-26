Chứng khoán VIX ôm 1.000 tỷ đồng cổ phiếu TCB

Cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trở thành tâm điểm thị trường trong phiên 26/8 khi tăng kịch trần 6,87%, lên 33.450 đồng/cp. Thanh khoản sôi động với gần 38 triệu đơn vị được sang tay, giá trị giao dịch vượt 1.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây. Giá tăng mạnh nhưng vẫn có hơn 7 trriệu cổ phiếu xếp hàng chờ mua tại mức giá trần.

Đà tăng mạnh của TCB diễn ra sau khi thị trường xuất hiện thông tin hai nhà đầu tư lớn nước ngoài đang đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank, thương vụ có thể lên tới 2 tỷ USD. Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần của Techcombank, với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Thương vụ tiềm năng này chưa từng được công bố trước đây. Nếu thành công, nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận một trong những thị trường ngân hàng tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài nhiều năm của Techcombank.

Trong bối cảnh TCB bất ngờ “tím trần”, một công ty chứng khoán đang sở hữu khoản đầu tư đáng chú ý vào cổ phiếu ngân hàng này là CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX).

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, tại thời điểm ngày 30/6, VIX ghi nhận giá gốc khoản đầu tư vào cổ phiếu TCB gần 1.030 tỷ đồng, tương ứng khoảng 33 triệu cổ phiếu. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư tại cuối quý 2 đạt hơn 1.105 tỷ đồng, tức cao hơn giá vốn khoảng 76 tỷ đồng. Đáng chú ý, TCB chưa xuất hiện riêng trong danh mục đầu tư của VIX vào cuối năm 2025.

Việc rót hơn 1.000 tỷ đồng vào TCB diễn ra trong quá trình VIX mở rộng đáng kể quy mô hoạt động tự doanh. Tại cuối tháng 6, tổng giá gốc tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của công ty đạt hơn 17.203 tỷ đồng, tăng khoảng 6.846 tỷ đồng so với đầu năm. Tính theo giá trị hợp lý, danh mục này đạt gần 20.819 tỷ đồng.

Riêng cổ phiếu niêm yết có giá gốc gần 13.895 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 16.180 tỷ đồng. Bên cạnh TCB, danh mục được VIX thuyết minh riêng còn có nhiều khoản đầu tư quy mô lớn như GEE, GEX, EIB, VPX, VSC và GEL.

Một điểm đáng chú ý khác là mối quan hệ giữa VIX và Techcombank không chỉ nằm ở danh mục tự doanh. Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn của VIX ở mức khoảng 4.560 tỷ đồng, giảm gần 60% so với đầu năm. Trong số các ngân hàng được thuyết minh, Techcombank là chủ nợ lớn thứ hai của VIX với dư nợ khoảng 1.071 tỷ đồng, chỉ đứng sau Eximbank với khoảng 2.502 tỷ đồng.

Như vậy, tại cùng thời điểm cuối quý 2, VIX có 1.030 tỷ đồng giá gốc đầu tư vào cổ phiếu TCB, đồng thời có 1.071 tỷ đồng dư nợ vay tại Techcombank, quy mô gần tương đương. Dù vậy cần nhấn mạnh đây là hai khoản mục độc lập trên báo cáo tài chính.

Trường hợp tương tự cũng xuất hiện với Eximbank. Đây vừa là một trong những khoản đầu tư cổ phiếu lớn của VIX, với giá gốc khoảng 1.717 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026, vừa là ngân hàng có dư nợ cho VIX vay lớn nhất với hơn 2.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VIX đạt khoảng 3.003 tỷ đồng, tăng 2%, trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 89% xuống khoảng 232 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước.