Vietcombank phát cảnh báo khẩn về việc bị giả mạo

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo báo chí và thương hiệu ngân hàng để lôi kéo khách hàng tham gia các nền tảng đầu tư tiền số trái phép.

Theo Vietcombank, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng kẻ gian sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo ngân hàng, từ đó tạo lòng tin và dẫn dụ người đọc đăng ký, nạp tiền vào các nền tảng đầu tư không được cấp phép.

Một trong những thủ đoạn được sử dụng là dựng các bài viết trên website không chính thống dưới hình thức "phóng sự điều tra", đồng thời mạo danh chương trình truyền hình và phóng viên báo chí. Đi kèm với đó là những hình ảnh do AI tạo ra, mô phỏng trụ sở, biển hiệu, đồng phục nhân viên Vietcombank.

Ngân hàng lưu ý một số chi tiết như bảng tên, dây đeo thẻ nhân viên, chữ trên biển hiệu hoặc trên tường trong các hình ảnh này không đúng với bộ nhận diện thương hiệu chính thức của Vietcombank. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh giả mạo VTV, Vietcombank và phóng viên truyền hình nhằm tăng mức độ tin cậy của nội dung.

Đáng chú ý, các bài viết giả mạo thường đưa ra những cam kết về khả năng sinh lời ở mức cao. Người đọc được quảng cáo rằng chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng vốn ban đầu có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng, tiền có thể được rút về tài khoản ngân hàng trong vòng 24 giờ. Các đối tượng cũng khẳng định nền tảng "hoạt động hợp pháp" hoặc "đã có hàng chục nghìn người Việt Nam tham gia" nhằm thúc đẩy người đọc xuống tiền.

Theo cảnh báo của Vietcombank, điểm cuối của các đường dẫn trong những bài viết này thường là nút "Đăng ký ngay". Khi nhấp vào, người dùng được chuyển tới các website tiềm ẩn rủi ro, nơi họ có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nạp tiền hoặc liên kết tài khoản ngân hàng. Điều này làm phát sinh nguy cơ bị thu thập thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh bài viết giả mạo có nội dung dẫn dụ người đọc đăng ký và nạp tiền

Vietcombank khẳng định ngân hàng không hợp tác, không liên kết, không giới thiệu và không phân phối bất kỳ sản phẩm nào của các nền tảng giao dịch tiền số trái phép và các nền tảng đầu tư tương tự. Mọi nội dung gắn tên, hình ảnh hoặc nhận diện thương hiệu Vietcombank với những nền tảng này đều là giả mạo.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không nạp tiền, chuyển khoản hoặc liên kết tài khoản ngân hàng với các ứng dụng, nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc; không nhấp vào đường link lạ được gửi qua SMS, email hay mạng xã hội. Người dùng cũng được cảnh báo không tải các ứng dụng không chính thống được quảng cáo dưới những tên gọi như "Robot AI tự động giao dịch Bitcoin".

Đồng thời, khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ, thông tin đăng nhập VCB Digibank hoặc các dữ liệu bảo mật tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, Vietcombank đề nghị khách hàng liên hệ tổng đài 1900 54 54 13 hoạt động 24/7 hoặc 1800 1565 dành cho khách hàng ưu tiên. Nếu đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền cho đối tượng, khách hàng được khuyến nghị đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất. Nếu nghi ngờ thông tin ngân hàng số đã bị lộ, khách hàng có thể khóa VCB Digibank hoặc khóa thẻ ngân hàng.