Green GSM có động thái mới tại quốc gia láng giềng Việt Nam

Ngày 25/8/2026, nền tảng gọi xe thuần điện Green GSM chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 7 chỗ cao cấp Premium Taxi tại Philippines, với 100% đội xe sử dụng dòng VinFast Limo Green.

Dịch vụ hướng tới mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái và tiện nghi cho khách hàng, hứa hẹn thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc taxi điện cao cấp tại thị trường.

Là phân khúc dịch vụ thứ hai được Green GSM ra mắt tại thị trường sau Green GSM Car, Premium Taxi mang đến lựa chọn di chuyển mới phù hợp cho những khách hàng đi theo nhóm 6 người, gia đình, doanh nhân, hành khách có nhiều hành lý, hoặc người dùng mong muốn trải nghiệm chuyến đi êm ái trong không gian dễ chịu và thư thái.

Toàn bộ đội xe Limo Green được sơn màu đen theo định vị cao cấp, dễ nhận diện và phân biệt với dịch vụ Green GSM Car (xanh lục lam) hiện có. Bên cạnh thiết kế ngoại thất hiện đại và không gian 7 chỗ với 3 hàng ghế rộng rãi, mỗi chiếc Limo Green còn được trang bị nhiều tiện nghi như điều hòa tự động, cửa gió riêng cho hai hàng ghế sau, cùng hệ thống lọc khí giúp khoang xe luôn dễ chịu và thoáng sạch.

Cùng với lợi thế “3 không” đặc trưng của xe điện, gồm không phát thải, không mùi nhiên liệu, không tiếng ồn, Green GSM Premium Taxi còn đảm bảo chất lượng dịch vụ 5 sao thông qua đội ngũ tài xế được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những bác tài nhận được điểm đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Giá cước được hiển thị minh bạch qua đồng hồ trên xe và trên ứng dụng Green GSM để khách hàng thuận tiện theo dõi.

Trong giai đoạn đầu, Premium Taxi sẽ hoạt động tại Makati, Taguig, Mandaluyong và Pasig City, phục vụ nhu cầu di chuyển tại các khu kinh doanh trọng điểm, trung tâm thương mại, khách sạn và đầu mối giao thông tại Metro Menila. Khách hàng có thể đặt xe qua ứng dụng Green GSM, vẫy xe trực tiếp trên đường hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 02-7777-8080.

Bà Lê Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Green GSM Philippines, chia sẻ: “ Dịch vụ Premium Taxi không chỉ mang đến không gian rộng hơn, mà còn được phát triển để phục vụ những hành trình đề cao sự thoải mái và chỉn chu trong từng chi tiết, từ chuyến đi của gia đình, hành trình ra sân bay đến lịch trình công việc hay những dịp đặc biệt. Với việc kết hợp không gian rộng rãi của VinFast Limo Green với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao của Green GSM, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng Philippines một lựa chọn di chuyển cao cấp, được chăm chút trọn vẹn từ lúc đặt xe đến khi hành trình kết thúc ”.

Với Premium Taxi, Green GSM mở rộng danh mục dịch vụ di chuyển thuần điện tại Philippines để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong thời gian tới, Green GSM sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ trên cơ sở duy trì nhất quán cam kết “5 Xanh Tốt”, với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, minh bạch và tận tâm trong phục vụ, qua đó góp phần thúc đẩy giao thông đô thị theo hướng xanh hơn.

Tính đến ngày 31/3/2026, Green GSM đã hoàn thành gần 5 triệu chuyến đi và hơn 32,6 triệu km vận hành bằng xe điện tại Philippines. Các hành trình này ước tính đã góp phần giảm khoảng 6.263 tấn CO₂, tương đương lượng CO₂ mà gần 289.000 cây xanh hấp thụ trong một năm; qua đó cho thấy giá trị tích lũy từ những lựa chọn di chuyển xanh mỗi ngày.