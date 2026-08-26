Nóng: Nhà thuốc An Khang hợp tác với VNVC

Nhà thuốc An Khang vừa công bố hợp tác với Hệ thống Tiêm chủng VNVC nhằm mở rộng tiện ích chăm sóc sức khỏe và tạo thêm điểm tiếp cận dịch vụ tiêm chủng cho khách hàng.

Theo thông tin từ An Khang, thông qua chương trình hợp tác, người dân có thể đăng ký thông tin tiêm chủng trực tiếp với dược sĩ tại các nhà thuốc An Khang, sau đó sử dụng dịch vụ tại hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. VNVC hiện có quy mô gần 300 trung tâm.

Đáng chú ý, khách hàng đăng ký thông tin tiêm chủng tại An Khang sẽ nhận E-Voucher VNVC trị giá 50.000 đồng qua tin nhắn SMS. Voucher được gửi trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm khách hàng hoàn tất đăng ký thông tin.

Với khách hàng mới, tức người lần đầu tiêm chủng tại VNVC, E-Voucher 50.000 đồng được áp dụng cho hóa đơn đã bao gồm thuế GTGT có giá trị từ 450.000 đồng trở lên.

Trong khi đó, với khách hàng cũ, tức đã từng tiêm vắc xin tại VNVC trước đây, voucher được áp dụng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên.

Theo thể lệ được công bố, E-Voucher có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành. Khách hàng sau khi nhận mã qua SMS có thể đến trung tâm tiêm chủng VNVC để sử dụng dịch vụ và xuất trình E-Voucher, qua đó được khấu trừ trực tiếp giá trị ưu đãi trên hóa đơn thanh toán. Chương trình cũng cho phép E-Voucher được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của VNVC.

Trong thông tin giới thiệu chương trình, An Khang nhấn mạnh các yếu tố gồm nguồn vắc xin chính hãng, đội ngũ bác sĩ chuyên môn, hệ thống tiêm chủng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khách hàng đăng ký qua An Khang được nhận thêm ưu đãi từ chương trình hợp tác.

Sự kết hợp giữa một chuỗi nhà thuốc với mạng lưới trung tâm tiêm chủng quy mô lớn cũng cho thấy xu hướng tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tận dụng hệ thống điểm bán và lượng khách hàng sẵn có để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế dự phòng.