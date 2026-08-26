Chú ý: Đúng ngày 3/9, hàng chục triệu cổ phiếu chứng khoán này bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình vào diện đình chỉ giao dịch.

Theo quyết định ngày 25/8, HNX cho biết nguyên nhân là tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2026. Như vậy, gần 33 triệu cổ phiếu HBS đang niêm yết trên HNX sẽ chính thức bị đình chỉ giao dịch từ thời điểm này. Chứng khoán Hòa Bình đồng thời được yêu cầu giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và thực hiện công bố thông tin.

Hiện cổ phiếu HBS đang thuộc diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Bên cạnh đó, cổ phiếu này còn bị hạn chế giao dịch do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

﻿Trên thị trường, HBS gần đây giao dịch tại vùng giá thấp và thanh khoản nhiều phiên đóng băng. Phiên 25/8, cổ phiếu đóng cửa ở mức 4.100 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 135 tỷ đồng.