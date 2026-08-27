Chứng khoán bật tăng 100 điểm, chuyên gia chỉ ra một điều bất ngờ

VN-Index đã phục hồi hơn 100 điểm kể từ giữa tháng 8, lần lượt lấy lại nhiều ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Tuy nhiên, độ rộng thị trường chưa thực sự tương xứng với đà đi lên của chỉ số và dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm là liệu thị trường đã thực sự tạo đáy và sẵn sàng bước vào một sóng tăng mới.

VN-Index có thể đã tạo đáy

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco, xác suất cao VN-Index đã tạo đáy ngắn hạn thành công. Chỉ số đã phục hồi hơn 100 điểm từ đầu tháng 8, đồng thời lần lượt lấy lại các đường trung bình động quan trọng như MA20, MA50 và MA200.

Một tín hiệu tích cực khác là sự cải thiện của thanh khoản. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong các phiên hồi phục đã có thời điểm vượt mức bình quân 20 phiên, cho thấy lực cầu lớn đang dần quay trở lại thị trường.

Dù vậy, điểm đáng chú ý là VN-Index hồi phục mạnh hơn 100 điểm, độ rộng thị trường vẫn chưa cải thiện tương xứng với đà tăng của chỉ số. Độ rộng thị trường chưa cải thiện tương xứng với mức tăng của chỉ số, trong khi đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm định lực cầu.

Nếu VN-Index tiếp tục giữ vững vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm, đồng thời thanh khoản được cải thiện và dòng tiền có sự lan tỏa tốt hơn, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.850 điểm trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, để kịch bản hình thành một sóng tăng mới được củng cố, thị trường cần chứng kiến sự cải thiện rõ nét hơn về độ rộng, với số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế trong nhiều phiên liên tiếp. Dòng tiền cũng cần lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ.

Bên cạnh đó, thanh khoản cần duy trì trên mức bình quân 20 phiên, trong khi ngày càng nhiều cổ phiếu vượt nền tích lũy và duy trì xu hướng tích cực trên các đường MA ngắn hạn. Đây sẽ là những tín hiệu quan trọng cho thấy dòng tiền đang quay trở lại một cách bền vững hơn.

Ở chiều ngược lại, rủi ro về một nhịp tăng mang tính kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Nếu VN-Index tiếp tục đi lên chủ yếu nhờ lực kéo của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi phần lớn cổ phiếu không có sự cải thiện tương ứng, đà tăng sẽ khó có nền tảng vững chắc.

Đặc biệt, việc thanh khoản suy giảm trở lại khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự cũng có thể là tín hiệu cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh. Khi đó, rủi ro “bull trap” vẫn cần được nhà đầu tư tính đến.

Hạn chế mua đuổi sau nhịp hồi mạnh

Một trong những yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ thị trường trong giai đoạn tới là câu chuyện nâng hạng của FTSE. Theo chuyên gia Agriseco, đây vẫn là một động lực quan trọng, dù phần lớn kỳ vọng đã phần nào được phản ánh vào giá sau khi FTSE Russell xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ nay đến khi việc nâng hạng chính thức có hiệu lực vào ngày 21/9/2026 vẫn có thể tạo ra những diễn biến đáng chú ý. Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư thụ động và các danh mục tham chiếu theo chỉ số FTSE có thể tạo thêm lực cầu đối với một số cổ phiếu, qua đó góp phần nâng đỡ tâm lý và dòng tiền trên thị trường.

Với nhà đầu tư, sau nhịp hồi hơn 100 điểm của VN-Index, ông Nguyễn Anh Khoa khuyến nghị ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần thay vì mua đuổi, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng tại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tích cực và xu hướng giá duy trì ổn định trên các đường MA quan trọng. Các cổ phiếu bluechip và nhóm có khả năng hưởng lợi từ dòng vốn liên quan đến FTSE GEIS cũng là những lựa chọn đáng quan tâm.

Tuy nhiên, chuyên gia Agriseco lưu ý việc VN-Index phục hồi mạnh không đồng nghĩa tất cả cổ phiếu đều còn dư địa tăng tương ứng. Thị trường vẫn có thể đảo chiều nếu thanh khoản và độ rộng suy yếu trở lại, áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng hoặc xuất hiện những biến động bất lợi về tỷ giá và lãi suất.

Trong bối cảnh đó, quản trị rủi ro vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Thay vì giải ngân toàn bộ danh mục theo tâm lý FOMO khi thị trường tăng điểm, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng phù hợp, lựa chọn cổ phiếu có nền tảng và chờ những nhịp điều chỉnh để có điểm mua an toàn hơn.