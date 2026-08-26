Cổ phiếu TCB, BCM “cháy hàng”, VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp

Kết phiên 26/8, cổ phiếu TCB của Techcombank tăng hết biên độ 6,87%, lên 33.450 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng tăng đột biến với gần 39,2 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Đáng chú ý, bên bán gần như biến mất khi TCB rơi vào trạng thái “trắng bên bán”. Lượng dư mua tại giá trần đến cuối phiên vẫn còn gần 5,6 triệu cổ phiếu.

Động lực đáng chú ý phía sau diễn biến này đến từ thông tin về khả năng xuất hiện các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Techcombank.

Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Giá trị thương vụ được cho có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Cổ phiếu TCB tăng trần, thanh khoản đột biến trong phiên 26/8.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chất xúc tác đối với TCB, trong bối cảnh dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Không kém cạnh TCB, cổ phiếu BCM của Becamex cũng có một phiên giao dịch bùng nổ.

BCM tăng trần 6,98%, lên 44.450 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với nhiều phiên trước.

Tương tự TCB, BCM cũng rơi vào trạng thái “trắng bên bán”. Đến cuối phiên, lượng dư mua giá trần còn khoảng 620.700 cổ phiếu.

Sau khi rơi về vùng đáy giá thấp nhất kể từ năm 2021, cổ phiếu BCM liên tục tăng điểm mạnh trong những phiên gần đây.

Đáng chú ý, BCM đang có nhịp hồi phục mạnh sau khi rơi xuống vùng giá thấp nhất kể từ năm 2021. Tại phiên 29/7, cổ phiếu này có thời điểm xuống 35.000 đồng/cổ phiếu.

Từ đầu tháng 8 đến nay, dòng tiền “bắt đáy” từ các nhà đầu tư liên tục đổ vào BCM kéo thị giá tăng khoảng 27%, tương đương hơn 9.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy một tháng.

VN-Index tăng gần 30 điểm, nối dài chuỗi tăng

Sắc đỏ xuất hiện ngay đầu phiên nhưng không kéo dài. Lực cầu nhanh chóng áp đảo, giúp VN-Index đảo chiều và tăng mạnh. Đặc biệt, dòng tiền gia tăng đáng kể trong phiên chiều đã giúp chỉ số chinh phục mức cao nhất ngày.

Kết phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm, lên 1.821,32 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Thanh khoản trên HoSE đạt gần 19.900 tỷ đồng, giảm khoảng 1.400 tỷ đồng so với phiên trước nhưng vẫn cho thấy dòng tiền duy trì ở mức cao.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Cổ phiếu Vingroup tăng 4,31%, đóng góp tới 16,31 điểm cho mức tăng chung của VN-Index.

Nhóm bất động sản cũng giao dịch tích cực với nhiều mã tăng mạnh như BCM tăng 6,98%, VPI tăng 4,15%, NLG tăng 2,08%, THC tăng 2,65%, VRE tăng 1,59% và DXG tăng 2,12%.

Ở nhóm ngân hàng, TCB dẫn đầu với mức tăng kịch trần 6,87%. HDB tăng 2,78%, MBB tăng 1,94%, VCB tăng 1,52%, VPB tăng 1,33% và CTG tăng 1,11%. Ở chiều ngược lại, MSB, LPB và VAB là một số mã hiếm hoi giảm giá, quanh mức 1%.

Nhóm chứng khoán cũng đồng loạt khởi sắc. TCX tăng 3,6%, VIX tăng 1,77%, SSI tăng 1,88%, CTS tăng 1,75% và VCK tăng 1%.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng tăng mạnh, góp thêm động lực cho thị trường. FPT tăng 2,69%, MWG tăng 2,17%, GVR tăng 2,77%, HPG tăng 1,15%, VJC tăng 1,84%, GEX tăng 1,16% và VGC tăng 1,85%.

Khối ngoại duy trì phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị hơn 20 tỷ đồng trên cả thị trường. Trong đó, khối này “gom” mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị hơn 202 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu TCB (136,04 tỷ đồng), cổ phiếu PNJ (99,96 tỷ đồng), cổ phiếu VIC (78,69 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu CTG với giá trị hơn 78 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu ACB (77,91 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (61,29 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (58,08 tỷ đồng), …