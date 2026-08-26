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Chứng khoán ngày 26/8: VN-Index vượt 1.820 điểm

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Thị trường chứng khoán ngày 26/8 được hỗ trợ tích cực bởi nhóm Vingroup và đặc biệt là TCB. Qua đó, VN-Index vươn lên ngưỡng 1.820 điểm.

Phiên 26/8, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,67%) lên 1.821,32 điểm với 182 mã tăng và 125 mã giảm.

Nhóm Vingroup với VIC và VRE đóng cửa lần lượt +4,31% lên 230.000 đồng/cổ phiếu và +1,59% lên 25.600 đồng/cổ phiếu. Trong khi VHM về tham chiếu, còn VPL giảm 1,7%.

Nhóm ngân hàng phủ sắc xanh với HDB, MBB, VPB, CTG đảo chiều đóng cửa tăng từ hơn 1% đến gần 2,8%. Ở chiều ngược lại, chỉ có 4 mã giảm nhẹ là VAB, LPB, VBB và MSB. SHB và VIB đóng cửa tại tham chiếu. Đáng chú ý, TCB tăng 6,87%, lên 33.450 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 39,17 triệu đơn vị.

Nhóm công ty chứng khoán cũng có nhiều mã đảo chiều tăng giá, trong đó TCX tăng mạnh nhất nhóm 3,6% lên 41.750 đồng/cổ phiếu. Trong khi ở chiều ngược lại chỉ có 3 mã giảm là TCI, TVS và TVB. Trong đó, TVB giảm gần 2%, còn lại chỉ ở mức khiêm tốn.

Nhóm bất động sản ngoài cổ phiếu họ Vingroup còn có nhiều mã bật tăng như TCH tăng 2,65%, CEO tăng 2,26%, DIG tăng 1,76%, KDH tăng 1,10%, DXG tăng 2,12%. Ở chiều ngược lại, NVL giảm 0,38% và DXS giảm 1,44%.

Nhóm công nghệ tăng 1,80%, với FPT là cổ phiếu đáng chú ý khi tăng 2,69% lên 72.600 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 10,16 triệu đơn vị. Một số mã khác như ELC tăng 1,01%, trong khi GEE và CMG đứng giá.

Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận HPG tăng 1,15%, GVR tăng 2,77%. Ở nhóm năng lượng, PVS tăng 3,95%, PVD tăng 2,08%, BSR tăng 0,56%, trong khi PLX giảm 0,27%.

Nhóm tiêu dùng ghi nhận MSN tăng 0,86%, KDC tăng 0,77%, VNM tăng 0,32%, PNJ tăng 1,06% và MWG tăng 2,17%. Ngược chiều, FRT giảm 1,45%.

Khối ngoại tiếp tục tích cực với phiên mua ròng thứ tư liên tiếp với khoảng 21 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là FPT 203 tỷ đồng, TCB 136 tỷ đồng, PNJ 100 tỷ đồng, VIC 79 tỷ đồng, VPI hơn 50 tỷ đồng; SSI, HPG hơn 40 tỷ đồng...

Ngược chiều, khối ngoại bán ròng mạnh nhất các mã ngân hàng như CTG 78 tỷ đồng, ACB 78 tỷ đồng, VCB 59 tỷ đồng, STB 53 tỷ đồng, BID 41 tỷ đồng. VHM cũng bị bán ròng hơn 60 tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 731,2 triệu đơn vị, giá trị 19.882,5 tỷ đồng, giảm 13% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 144,4 triệu đơn vị, giá trị 3.517 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,69 điểm (-0,24%) xuống 281,96 điểm với 79 mã tăng và 63 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 47,6 triệu đơn vị, giá trị 822,6 tỷ đồng, giảm mạnh 33% về khối lượng và 23% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 4,1 triệu đơn vị, giá trị 39,4 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,11 điểm (+0,09%) lên 126,89 điểm với 125 mã tăng và 75 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 16,4 triệu đơn vị, giá trị 252,9 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,7 triệu đơn vị, giá trị 22,6 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)

An ninh tiền tệ

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