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Một bluechip được khối ngoại "rót" hơn 200 tỷ đồng phiên VN-Index tăng 30 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Một bluechip được khối ngoại "rót" hơn 200 tỷ đồng phiên VN-Index tăng 30 điểm

Giao dịch của khối ngoại cân bằng khi mua ròng khoảng 14 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Dòng tiền đẩy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index bứt phá trong phiên chiều. Chốt phiên 26/8, VN-Index tăng gần 30 điểm, lên 1.821 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 19.800 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại cân bằng khi mua ròng khoảng 14 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 43 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 203 tỷ đồng. Theo sau, TCB và PNJ là mã tiếp theo được gom mạnh 136 và 100 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, CTG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 78 tỷ đồng. Theo sau là ACB và VHM, lần lượt bị bán ròng 78 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 19 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, C69.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 10 tỷ đồng; theo sau MST bị bán 1 tỷ, KSF, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 5 tỷ đồng. Theo sau, TIN và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, DAN, , , , ,...

Mai Chi

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