Lai lịch 2 tổ chức nước ngoài đang đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank

Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần của Techcombank, với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

BNP Paribas và KB Kookmin Bank không phải là những cái tên xa lại, 2 tổ chức này đã xây dựng hiện diện tại Việt Nam từ nhiều năm, nhưng theo hai hướng khá khác nhau. BNP Paribas thiên về ngân hàng doanh nghiệp – đầu tư và tài trợ các tập đoàn, trong khi KB Kookmin đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam, gồm ngân hàng và chứng khoán.

BNP Paribas – "người cũ" của thị trường Việt Nam

BNP Paribas là một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất châu Âu, có lịch sử từ thế kỷ XIX và hiện hoạt động trên nhiều thị trường toàn cầu. Điều đáng chú ý với Việt Nam là BNP Paribas đã có mặt từ rất sớm.

Theo chính BNP Paribas, ngân hàng này là một trong những ngân hàng quốc tế đầu tiên hiện diện tại Việt Nam, mở văn phòng đại diện từ năm 1989 và được cấp giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng đầy đủ vào năm 1992. Hiện ngân hàng có hoạt động tại cả Hà Nội và TP.HCM.

Đáng chú ý, BNP Paribas không chỉ "đặt chân" vào Việt Nam trên giấy tờ mà đã tham gia khá sâu vào hoạt động tài chính doanh nghiệp. Ngân hàng cho biết đang cung cấp tại Việt Nam các dịch vụ như corporate banking, corporate finance, cash management, trade finance, project finance, trái phiếu, ngoại hối và lãi suất.

BNP Paribas đã có gần 4 thập kỷ tiếp xúc với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia và những dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông. Ngân hàng cho biết đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, truyền thông và năng lượng, đồng thời cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam.

Năm 2007, BNP Paribas ký thỏa thuận để trở thành cổ đông chiến lược của OCB, ban đầu hướng tới mức sở hữu 10% và có thể tăng lên 20% khi pháp luật cho phép. BNP Paribas khi đó đánh giá Việt Nam là thị trường hấp dẫn nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và mức độ thâm nhập dịch vụ tài chính còn thấp.

Có thể thấy, BNP Paribas đã từng nhìn thấy cơ hội trong ngân hàng Việt Nam từ gần 20 năm trước. Nếu lần này trở thành cổ đông chiến lược của Techcombank, thương vụ sẽ đưa BNP Paribas từ vị thế một ngân hàng quốc tế cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng tại Việt Nam sang một vị thế sâu hơn: trở thành cổ đông lớn của một ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

KB Kookmin Bank – tham vọng xây dựng “ hệ sinh thái" tài chính

Trong khi đó, KB Kookmin Bank đáng chú ý ở mức độ hiện diện ngày càng rộng trong hệ thống tài chính Việt Nam.Đây là hạt nhân cốt lõi của KB Financial Group – một tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc với hệ sinh thái trải rộng từngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đến quản lý tài sản...

KB Kookmin Bank chính thức đưa chi nhánh Hà Nội vào hoạt động từ ngày 20/2/2019, sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Chi nhánh cung cấp cả dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm tiền gửi, tín dụng, ngoại hối và chuyển tiền.

Năm 2017, KB Securities – một công ty thành viên của KB Financial Group – mua tới 99,4% Chứng khoán Maritime (MSI) của Việt Nam. Sau thương vụ, MSI được đổi tên thành KB Securities Vietnam (KBSV). Thương vụ này có giá trị khoảng 35 tỷ won, tương đương hơn 30 triệu USD vào thời điểm đó.

Nếu mua 15% Techcombank, KB sẽ không đơn thuần có thêm một khoản đầu tư tài chính. Tập đoàn này có thể tạo ra sự kết nối giữa ngân hàng – chứng khoán – khách hàng doanh nghiệp – thị trường vốn tại Việt Nam.

Theo Reuters, 2 định chế tài chính đến từ Pháp và Hàn Quốc đang đàm phán riêng rẽ để mua cổ phần Techcombank và nhiều khả năng ngân hàng của Việt Nam chỉ lựa chọn một bên. Nếu thành công dù với đối tác nào, đây vẫn sẽ là một trong những thương vụ bán vốn chiến lược có giá trị lớn nhất trên thị trường, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng dài hạn của kinh tế và hệ thống tài chính Việt Nam.

Thương vụ cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhóm ngân hàng niêm yết khi nâng kỳ vọng về khả năng thu hút vốn ngoại, định giá và các thương vụ bán vốn chiến lược trong ngành. Xa hơn, một giao dịch quy mô hàng tỷ USD sẽ góp phần cải thiện hình ảnh thị trường Việt Nam trong mắt các dòng vốn quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng hạng và thu hút thêm dòng tiền ngoại dài hạn.