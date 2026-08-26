PVS chốt ngày phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, ngày 15/9/2026 tới đây, PVS sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành gần 102,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền là 15/9/2026.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ảnh minh họa: PVS

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.022,8 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PVS sẽ tăng từ hơn 5.114,2 tỷ đồng lên mức hơn 6.137 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây PVS đã công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 sau soát xét ghi nhận doanh thu thuần gần 17.273,2 tỷ đồng, tăng 8,2% so với bán niên năm 2025.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 447 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 20,3% so với cùng kỳ; lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm từ 443,7 tỷ đồng xuống còn 339,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản thu nhập khác tăng mạnh từ 11,8 tỷ đồng lên gần 464,2 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PVS báo lãi ròng bán niên năm 2026 đạt gần 1.002,8 tỷ đồng, tăng 63,8% so với bán niên năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PVS tăng 10,7% so với đầu năm, lên mức gần 42.935,3 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn gần 6.040 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 4.917,4 tỷ đồng, lần lượt chiếm 14,1% và 11,5% tổng tài sản.

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ hơn 7.419 tỷ đồng lên mức gần 9.614,8 tỷ đồng và chiếm 22,4% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền gần 11.304,9 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 26.262,3 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn gần 7.343 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 5.936 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng nợ.