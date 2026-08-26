Xử phạt nhà đầu tư thao túng cổ phiếu của Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 22/8/2026, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên (địa chỉ: phường Trung Hòa, TP.Hà Nội).

Theo đó, ông Bình bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu CAR của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu CAR, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Võ Bình Nguyên cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Bên cạnh xử phạt hành chính, ông Võ Bình Nguyên còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

Ảnh: Trí Việt

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 517/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 cá nhân, tổ chức đã cho ông Võ Bình Nguyên mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với 9 cá nhân, tổ chức trên.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 9 cá nhân, tổ chức này có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Các cá nhân, tổ chức này bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm.

Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tiền thân của công ty là Công ty CP đào tạo Trẻ tài năng Việt Nam được thành lập năm 2010. Theo giới thiệu, doanh nghiệp này chuyên về đầu tư vào các dự án đào tạo; nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ đào tạo về kỹ năng, làm giàu kiến thức, nghệ thuật cho trẻ em.

Về tình hình kinh doanh, Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,93% so với cùng kỳ năm 2025.

Về chi phí, tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần tăng từ 68,39% cùng kỳ năm 2025 lên 76,01% trong kỳ này, theo đó biên lợi nhuận gộp giảm tương ứng từ 31,61% xuống còn 23,99% doanh thu thuần. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần giảm từ 13,51% xuống còn 9,06% và tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần giảm từ 15,42% xuống còn 12,97%, Công ty vẫn duy trì việc kiểm soát chi phí vận hành hợp lý so với quy mô doanh thu trong kỳ.

Về chi phí, tỷ lệ chi phí tài chính/doanh thu thuần tăng nhẹ từ 0,59% lên 1,25%, trong khi tỷ lệ doanh thu hoạt động tài chính doanh thu thuần cũng tăng từ 0,02% lên 1,03%, phần nào bù đắp cho nhau.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lãi ròng bán niên 2026 của Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ở mức gần 169,5 tỷ đồng, giảm 27,62% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, biến động của lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ chủ yếu xuất phát từ điều kiện thị trường chung, khiến doanh thu giảm nhẹ và tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu tăng lên.

Công ty vẫn duy trì kiểm soát hợp lý các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu, và sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có các giải pháp phù hợp trong các kỳ tiếp theo.