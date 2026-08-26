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Một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 120% bằng tiền mặt, cao gấp 6 lần sau 6 năm

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 120% bằng tiền mặt, cao gấp 6 lần sau 6 năm

Nếu hoàn tất, đây sẽ là mức cổ tức kỷ lục mà cổ đông từng nhận được kể từ khi lên sàn UPCoM.

Ngày 21/9 tới đây, Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang (mã: CKA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 120%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 12.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 7/10/2025.

Với gần 3,3 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp cần chi trả vào khoảng 40 tỷ đồng, đúng như kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là mức cổ tức kỷ lục mà cổ đông CKA từng nhận được kể từ khi lên sàn UPCoM. Kể từ năm 2018, doanh nghiệp giữ truyền thống chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ cao, dao động 20-35%. Trước đó, trong các năm 2023-2024, tỷ lệ cổ tức tiền mặt được chi trả lần lượt là 50% và 100%.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã: VEA) là cổ đông lớn nhất sở hữu 47,41% vốn CKA, dự kiến nhận về gần 19 tỷ đồng. Ông Trần Quân Anh, Chủ tịch HĐQT và ông Đồng Trọng Nghĩa, Thành viên HĐQT công ty với lượng nắm giữ lần lươt 28,45% và 18,96% cổ phần có thể nhận về tương ứng 11 tỷ và 7,5 tỷ đồng trong đợt cổ tức tới.

Được biết, Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang tiền thân là Xí Nghiệp Cơ Khí An Giang. Đây là nhà cung cấp và sản xuất chuyên nghiệp máy móc, công cụ cơ khí phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, trãi rộng trong các khâu canh tác, thu hoạch, xử lý & chế biến, đóng gói, tồn trữ, vận chuyển. Ngoài ra còn tham gia vào lĩnh vực xây lắp, cầu đường, mua bán và sửa chữa ôtô.

Công ty thanh toán cổ tức hậu hĩnh cho cổ đông sau một năm thắng lớn. Năm 2025, tổng doanh thu của Cơ Khí An Giang ghi nhận 230 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 65 tỷ đồng, tăng 174% so với thực hiện 2024. Sang năm 2026, CKA lên kế hoạch tổng doanh thu 228 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 45 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 33% so với thực hiện cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu CKA đóng cửa phiên 26/8 ở mốc 68.700 đồng/cp, tương ứng giảm gần 4%. Dù vậy, tính từ đầu năm, đây vẫn là một trong những cổ phiếu tăng giá tốt với mức tăng 50% sau 8 tháng.

Ngọc Ly

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