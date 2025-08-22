Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử

Ngày 17/9 tới đây, Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang (mã: CKA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 100%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.

Với gần 3,3 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp cần chi trả vào khoảng 33 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 03/10/2025.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là mức cổ tức cao nhất mà cổ đông CKA từng nhận được. kể từ khi giao dịch trên UPCoM năm 2018, doanh nghiệp giữ truyền thống chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ cao, dao động 20-35%. Trước đó trong năm 2023, tỷ lệ cổ tức là 50% bằng tiền mặt.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã: VEA) hiện cổ đông lớn nhất sở hữu 47,41% vốn CKA, dự kiến nhận về 16 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang tiền thân là Xí Nghiệp Cơ Khí An Giang. Đây là nhà cung cấp và sản xuất chuyên nghiệp máy móc, công cụ cơ khí phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, trãi rộng trong các khâu canh tác, thu hoạch, xử lý & chế biến, đóng gói, tồn trữ, vận chuyển. Ngoài ra còn tham gia vào lĩnh vực xây lắp, cầu đường, mua bán và sửa chữa ôtô.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, CKA ghi nhận doanh thu 183 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt 24 tỷ đồng, giảm 41% so với mức kỷ lục của 2023.

Sang năm 2025, CKa đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 197 tỷ đồng, tăng 8% so với 2024. Dù vậy chỉ tiêu lợi nhuận tương đối thận trọng với lãi ròng dự kiến dưới 22 tỷ đồng, giảm 9%. Tỷ lệ cổ tức được kỳ vọng ở mức tối thiểu 50%.

Trên thị trường, cổ phiếu CKA đang ghi nhận những nhịp tăng tốt thời gian gần đây. Thị giá tăng một mạch lên mức 72.400 đồng/cp, tương ứng tang 65% so với đầu năm 2025 là cũng là mức đỉnh cao nhất trong lịch sử. Thanh khoản bình quân chỉ đạt hơn 12.100 cp/phiên.