Cao su Phước Hòa (PHR) sắp chi 190 tỷ đồng trả cổ tức, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80%

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào 14/9/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/9.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Cao su Phước Hòa sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 14%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/10.

Với gần 136 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 190 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh cổ tức tiền mặt, Cao su Phước Hòa còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 80%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành, PHR dự kiến phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng giá trị gần 1.084 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Tại cuối năm 2025, quỹ này có số dư hơn 1.474 tỷ đồng.

Như vậy, cổ đông sở hữu cổ phiếu PHR tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%.

Hiện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) là công ty mẹ của PHR, nắm giữ 66,62% vốn điều lệ. Nếu các phương án trên được thực hiện đầy đủ, GVR dự kiến nhận khoảng 126 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cùng hơn 72 triệu cổ phiếu thưởng.

Kế hoạch chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng được công bố trong bối cảnh kết quả kinh doanh của PHR tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026.

Riêng quý II, doanh nghiệp ghi nhận 406 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 370 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi các khoản bồi thường, hỗ trợ liên quan đến việc bàn giao đất để triển khai các dự án tại địa phương, cùng nguồn thu từ thanh lý cây cao su.

Trong quý, PHR ghi nhận hơn 228 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ từ dự án VSIP III và khoảng 36 tỷ đồng từ dự án Thaco. Các khoản thu này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PHR đạt 875 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 805 tỷ đồng, lãi ròng đạt 655 tỷ đồng, đều cao hơn hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu hơn 2.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 779 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm.