Quant Trading bước vào “cuộc chơi” mới khi dữ liệu, AI và công nghệ định hình lại cách tiếp cận thị trường

Thị trường tài chính đang chứng kiến sự thay đổi trong cách các tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp nghiên cứu, xây dựng chiến lược và thực hiện giao dịch. Thay vì chỉ dựa vào nhận định chủ quan, ngày càng nhiều phương pháp đầu tư bắt đầu từ dữ liệu, hình thành giả thuyết, kiểm chứng bằng mô hình và đặt quản trị rủi ro vào trung tâm của quá trình ra quyết định.

Đây cũng là chủ đề xuyên suốt tại Quant Alpha Talk 2026, diễn ra ngày 22/8 vừa qua tại SSI Home, Hà Nội. Chương trình quy tụ đại diện SSI, SSI Digital, SSIAM, Binance cùng các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài sản, công nghệ và quantitative trading, qua đó kết nối góc nhìn từ tài chính truyền thống với kinh nghiệm về dữ liệu và cấu trúc thị trường toàn cầu.





Từ mục tiêu đầu tư đến kỷ luật phân bổ danh mục

Một nội dung quan trọng tại chương trình là cách xây dựng danh mục đa lớp tài sản dựa trên mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro và thời hạn nắm giữ. Theo góc nhìn được các chuyên gia SSI và SSIAM chia sẻ, việc tìm kiếm lợi nhuận cần đi cùng một khung quản trị rủi ro đủ rõ, trong đó nhà đầu tư lượng hóa mức sụt giảm tối đa có thể chấp nhận và duy trì kỷ luật tái cân bằng danh mục khi điều kiện thị trường thay đổi.

Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, tham gia phiên thảo luận về phân bổ đa lớp tài sản. Phiên trao đổi nhấn mạnh rằng hiệu quả dài hạn không chỉ đến từ lựa chọn tài sản, mà còn phụ thuộc vào cách phân bổ, kiểm soát biến động và đánh giá tương quan giữa các cấu phần trong danh mục.

Cách tiếp cận này tạo nền tảng cho câu chuyện về giao dịch định lượng (quantitative trading). Thay vì coi thuật toán là một "hộp đen", các chuyên gia nhìn nhận giao dịch định lượng là quá trình chuyển một giả thuyết kinh tế hoặc tài chính thành những quy tắc có thể kiểm chứng.

Khi mô hình phải vượt qua bài kiểm tra của thị trường thực

Xây dựng được mô hình mới chỉ là bước đầu. Khi đưa chiến lược vào vận hành, những yếu tố như chất lượng dữ liệu, overfitting, độ trễ hệ thống, giới hạn tần suất gọi lệnh, trượt giá và tốc độ suy giảm của alpha có thể quyết định kết quả thực tế. Vì vậy, quantitative trading đặt ra yêu cầu đồng thời về tài chính, toán học, thống kê, dữ liệu và năng lực công nghệ.

Tại phiên thảo luận về Quant Trading và hạ tầng API, với vai trò chủ nhà, SSI đưa vào chương trình cả góc nhìn đầu tư, quản lý quỹ, phát triển sản phẩm và vận hành công nghệ, giúp cuộc thảo luận không dừng ở lý thuyết mà gắn với yêu cầu triển khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

" Thị trường tài chính Việt Nam đang đứng trước một chuyển dịch mang tính cấu trúc, khi quyết định đầu tư dựa nhiều hơn vào kỷ luật phân bổ danh mục và dữ liệu thực nghiệm. SSI hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng mở, đồng hành cùng các kỹ sư công nghệ, nhà quản lý quỹ và cộng đồng Quant trong việc đưa mô hình vào thực tiễn một cách hiệu quả và có kiểm soát ." ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc SSID cho biết.

Theo đại diện SSI, thuật toán chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng hạ tầng thực thi ổn định và phương pháp luận đúng. Hạ tầng API cần kiểm soát tốt độ trễ, giới hạn tần suất gọi lệnh và tác động của trượt giá, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro. Đây là những năng lực SSI đang tiếp tục đầu tư để hỗ trợ các phương thức giao dịch dựa trên dữ liệu và nhu cầu ngày càng chuyên sâu của thị trường.

Các chuyên gia, diễn giả chia sẻ về Quant Trading

Góc nhìn toàn cầu và sự giao thoa giữa các thị trường

Bên cạnh góc nhìn từ thị trường chứng khoán và quản lý tài sản trong nước, Binance mang đến thảo luận những quan sát về dữ liệu, công nghệ và cấu trúc của các thị trường hoạt động liên tục. Khi các lớp tài sản và thị trường phản ứng ngày càng nhanh trước cùng một dòng thông tin, giới nghiên cứu định lượng có thêm dữ liệu để kiểm chứng chênh lệch giá, tốc độ truyền dẫn thông tin và mối quan hệ giữa các thị trường.

Ông Hiển Nguyễn, phụ trách VIP & Institution tại Binance Global, chia sẻ: " Khi các thị trường bắt đầu hoạt động gần nhau hơn, những người làm quantitative trading cũng có thêm dữ liệu để nghiên cứu, từ chênh lệch giá, tốc độ phản ứng với thông tin cho đến mối quan hệ giữa các thị trường khác nhau ."

Từ góc nhìn này, sự giao thoa giữa tài chính truyền thống và tài sản số không chỉ được nhìn qua các sản phẩm mới. Điều quan trọng hơn là cách dữ liệu được hình thành, thông tin được phản ánh vào giá và các giả thuyết đầu tư được kiểm chứng trong những điều kiện thị trường khác nhau.

Xây dựng cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp từ tri thức và hạ tầng

Việc SSI và Binance phối hợp tổ chức Quant Alpha Talk 2026 phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với những diễn đàn chuyên sâu, nơi chuyên gia tài chính, nhà quản lý quỹ, kỹ sư công nghệ và cộng đồng Quant có thể trao đổi trên cùng một ngôn ngữ dữ liệu.

Nhiều thông tin bổ ích được chia sẻ trong hội thảo

Đối với SSI, chương trình nằm trong định hướng mở rộng hoạt động chia sẻ kiến thức, kết nối nguồn nhân lực và phát triển các nền tảng hỗ trợ nhà đầu tư chuyên nghiệp. Sự tham gia của lãnh đạo và chuyên gia đến từ nhiều đơn vị trong hệ sinh thái SSI, gồm chứng khoán, quản lý quỹ, sản phẩm, chiến lược đầu tư, phân tích định lượng và công nghệ, cho thấy Quant Trading được tiếp cận như một bài toán liên ngành, thay vì một công cụ giao dịch đơn lẻ.

Đối với Binance, việc tham gia chương trình là cơ hội chia sẻ góc nhìn từ thị trường toàn cầu và kinh nghiệm quan sát những thị trường vận hành liên tục. Sự kết hợp giữa hiểu biết về thị trường vốn Việt Nam của SSI và dữ liệu, kinh nghiệm công nghệ toàn cầu của Binance giúp nội dung thảo luận có thêm chiều sâu, đồng thời mở rộng góc nhìn cho cộng đồng chuyên nghiệp trong nước.

Khi thị trường tài chính tiếp tục phát triển về quy mô và mức độ phức tạp, lợi thế không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận thông tin, mà còn ở năng lực tổ chức dữ liệu, kiểm chứng giả thuyết, quản trị rủi ro và thực thi chiến lược một cách kỷ luật. Những cuộc trao đổi như Quant Alpha Talk 2026 góp phần tạo thêm không gian để cộng đồng trong nước tiếp cận các phương pháp mới, nhưng vẫn đặt hiệu quả thực tế và kiểm soát rủi ro làm nền tảng.