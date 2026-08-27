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Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức tổng tỷ lệ 94%, chuẩn bị họp đại hội bất thường

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức tổng tỷ lệ 94%, chuẩn bị họp đại hội bất thường

Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty dự kiến tổ chức ngày 16/10/2026.

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa thông báo 14/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo đó, PHR sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán ngày 15/10/2026. Với 135,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp chi ra khoảng 190 tỷ đồng.

Đồng thời, PHR phát hành 108,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:8, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Như vậy, tổng cổ tức hai đợt của PHR lên đến 94%.

Tới thời điểm hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HoSE: GVR) là công ty mẹ, sở hữu 66,62% vốn điều lệ PHR. Nếu các phương án được thực hiện đầy đủ, GVR dự kiến nhận khoảng 126 tỷ đồng cổ tức bằng tiền và hơn 72 triệu cổ phiếu phát hành thêm.

Ngoài quyền nhận cổ tức và cổ phiếu, cổ đông PHR sẽ sử dụng quyền biểu quyết để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 16/10/2026, với nội dung chính là sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, PHR ghi nhận 875 tỷ đồng doanh thu và 643 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 29% và 245% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các khoản thu bồi thường liên quan đến quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp, bên cạnh hoạt động kinh doanh cao su.

Năm 2026, PHR đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tối thiểu 779 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp tiếp tục định hướng chuyển dịch quỹ đất cao su sang phát triển khu, cụm công nghiệp.

Mai Chi

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