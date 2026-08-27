Giá vàng tăng nóng, chuyên gia bất ngờ thay đổi dự báo

Theo Kitco News, ông Bernard Dahdah - chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis vừa nâng dự báo giá vàng vào cuối năm lên 5.000 USD/ounce, từ mức 4.600 USD/ounce trước đó.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh giá vàng duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/ounce và đang trên đà tăng gần 15% trong tháng này.

Nếu đà tăng được duy trì, đây sẽ là tháng tăng mạnh nhất của vàng trong 27 năm, kể từ tháng 9/1999. Giá vàng giao ngay gần nhất được giao dịch quanh 4.645 USD/ounce, có sự chững lại song vẫn neo ở mức cao nhất trong khoảng 3 tháng.

Theo ông Dahdah, đà tăng của vàng bắt đầu từ đầu tháng 8, khi các dữ liệu kinh tế không như kỳ vọng khiến thị trường phải điều chỉnh lại triển vọng lãi suất. Nếu tháng trước, thị trường còn dự báo ít nhất hai đợt tăng lãi suất, thì hiện tại kỳ vọng đã chuyển sang một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Đà tăng của vàng gần đây còn được củng cố sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên 4 tỷ USD, trong bối cảnh nợ công của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.

Theo chuyên gia của Natixis, động thái này diễn ra sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong hai thập kỷ, khoảng 5,3%. Việc lợi suất dài hạn tăng cao có thể gây sức ép lên thị trường thế chấp và bất động sản.

Dù chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang tăng lên, những lo ngại về sự ổn định tài khóa, thị trường trái phiếu và nguy cơ mất giá tiền tệ vẫn đang khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn.

Ông Dahdah cho rằng những lo ngại ngày càng lớn về nợ công sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ giá vàng trong phần còn lại của năm. Nợ công Mỹ đang tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi nguồn thu từ thuế quan bị ảnh hưởng bởi các phán quyết của tòa án và chi tiêu quốc phòng tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, nợ của khu vực tư nhân cũng đang tăng mạnh khi các doanh nghiệp công nghệ và AI đẩy mạnh đầu tư. Meta, Microsoft và Amazon đã ký các hợp đồng mua điện trị giá gần 250 tỷ USD, trong khi tổng giá trị các cam kết mua sắm và đầu tư lên tới khoảng 2.400 tỷ USD.

Ông Dahdah dự báo giá vàng sẽ duy trì bình quân quanh 5.000 USD/ounce trong năm 2027. Chuyên gia này cũng lạc quan với bạc, cho rằng giá kim loại quý này có thể đạt mức trung bình khoảng 78 USD/ounce vào năm tới.