Tổng giám đốc Masan Consumer mua vào 2,7 triệu cổ phiếu

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Trương Công Thắng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Trương Công Thắng báo cáo đã mua vào 2,7 triệu cổ phiếu MCH trong thời gian từ ngày 28/7 tới 26/8/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức và/hoặc khớp lệnh.

Qua đó, Tổng giám đốc của MCH nâng sở hữu từ 4,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,315 %) lên mức 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,52% vốn Masan Consumer.

Được biết, ông Trương Công Thắng sinh năm 1973, trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông gia nhập Ban điều hành MCH từ tháng 6/2017. Đến tháng 4/2024, ông được bầu tham gia HĐQT công ty.

Ảnh: MCH

Trong diễn biến khác, ngày 11/8 vừa qua, Masan Consumer đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/8 để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 19/8.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 1,3 tỷ cổ phiếu, ước tính Masan Consumer phải chi ra hơn 2.614 tỷ đồng để chi cổ tức đợt này.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2026, doanh thu của MCH đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 1.384 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MCH ghi nhận doanh thu 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 7.149 tỷ đồng, tăng 14%. Trừ đi các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế đạt 3.284 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.