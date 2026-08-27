Digiworld muốn trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%

Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến tới trước 12h ngày 15/9/2026, danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/8/2026.

Cụ thể, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, Digiworld trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Ảnh minh họa: DGW

Cổ tức dự kiến được chi trả thành 3 đợt, trong đó đợt 1 chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu vào quý IV/2026, đợt 2 chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu vào quý I/2027 và đợt 3 chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu còn lại vào quý II/2027.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức.

Trong một diễn biến khác, Công ty Cổ phần Created Future (Created Future) đăng ký mua thêm 2 triệu DGW trong khoảng thời gian 13/8/2026 đến 10/9/2026 theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ.

Hiện, Created Future đang nắm giữ hơn 69,6 triệu cổ phiếu DGW, tương ứng 31,47% vốn Digiworld. Nếu mua vào thành công như đăng ký, Created Future sẽ nâng sở hữu lên hơn 71,6 triệu cổ phiếu DGW (tương ứng 32,38%).

Được biết, ông Đoàn Hồng Việt hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Created Future và Digiworld. Ngoài ra, bà Tô Hồng Trang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Digiworld, đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Created Future.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.273,3 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 309 tỷ đồng, tăng 160,5%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Digiworld mang về doanh thu thuần hơn 15.773,5 tỷ đồng, tăng 40,2% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 510,9 tỷ đồng, tăng 127,1%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng. Do đó, Digiworld hoàn thành khoảng 77,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Digiworld tăng 11,4% so với đầu năm, lên mức gần 12.537,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 8.778,8 tỷ đồng, tăng 12,8%.