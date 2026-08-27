TNG tán thành giải thể công ty liên kết do kinh doanh không hiệu quả

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tán thành giải thể CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái- công ty liên kết của TNG với tỷ lệ sở hữu 48,003%.

Lý do được tán thành giải thể được TNG đưa ra là Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Để thực hiện việc giải thể, TNG giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời- với tư cách người đại diện toàn bộ phần vốn góp của TNG tại Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái, tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT (nếu có) của công ty này và biểu quyết tán thành việc giải thể cùng các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thời được giao thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật để Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoàn thành việc giải thể.

Ảnh minh họa: TNG

Tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của TNG cho thấy khoản đầu tư vào Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái có giá trị gốc hơn 788,1 triệu đồng.

Ban Tổng Giám đốc của TNG đánh giá rằng phần lỗ phải gánh chịu tại doanh nghiệp nêu trên theo tỷ lệ vốn góp sẽ bằng đúng giá trị đã góp vốn. Do đó, quyết định trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty này với số tiền bằng với giá trị TNG đã góp vốn.

Tính đến ngày 30/6/2026, Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh và đang trong quá trình làm thủ tục giải thể.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/8/2026 vừa qua, TNG đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TNG sẽ phải chi khoảng hơn 128,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán 31/8/2026.

Trước đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã có báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư tại TNG.

Cụ thể, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital đã bán ra 150.000 cổ phiếu TNG trong phiên giao dịch ngày 14/7/2026.

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu từ gần 1,7 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,2873% xuống còn 1,1708% vốn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 4 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng gần 4,9 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,7793%).

Như vậy, cũng sau giao dịch bán cổ phiếu nêu trên, cả nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu TNG, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,9501% và rời ghế cổ đông lớn tại TNG.