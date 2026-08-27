Quỹ đầu tư thận trọng hơn sau nhịp giảm của thị trường chứng khoán

Hiệu suất quỹ cổ phiếu giảm



Theo báo cáo Hoạt động quỹ đầu tư tại Việt Nam của FiinGroup, trong tháng 7/2026, VN-Index giảm 6,7%, còn hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu giảm 7,4%. Lũy kế 7 tháng, hiệu suất bình quân nhóm này âm 8,9%, trái ngược mức tăng 12,2% cùng kỳ năm 2025.

Nguồn: Báo cáo FiinGroup

Áp lực điều chỉnh trên thị trường chứng khoán diễn ra trên diện rộng khi có tới 77,6% cổ phiếu giảm giá. Các quỹ ETF, đặc biệt nhóm tham chiếu VNDiamond chịu ảnh hưởng đáng kể do PNJ, TCB và MWG giảm sâu.

Tuy nhiên, mức giảm giữa các quỹ vẫn phân hóa. Một số quỹ giảm ít hơn thị trường nhờ nắm giữ các cổ phiếu tăng giá hoặc giảm ít như GMD, VIC và VHM. VNDAF là một trong số ít quỹ duy trì hiệu suất lũy kế dương trong 7 tháng, ở mức 1,2%.

Dòng tiền cũng cho thấy sự phân hóa. Tổng giá trị rút ròng toàn thị trường trong tháng 7 đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so với tháng trước. Nhóm quỹ đóng bị rút ròng hơn 4.300 tỷ đồng, riêng VEIL chiếm 96,7%, chủ yếu liên quan chương trình mua lại cổ phiếu của quỹ. Nhóm ETF bị rút ròng 828 tỷ đồng.

Nguồn: báo cáo FiinGroup

Ngược lại, quỹ mở cổ phiếu hút ròng 884 tỷ đồng, đảo chiều sau 2 tháng liên tiếp bị rút vốn. Dòng tiền tập trung tại VNEFUND, LVF, Principal VNEQ-A và DCDS. Diễn biến này cho thấy dòng vốn không rời bỏ thị trường đồng loạt mà đang lựa chọn các sản phẩm và chiến lược phù hợp hơn với giai đoạn biến động.

Quỹ trái phiếu kém hấp dẫn

Hiệu suất bình quân của nhóm quỹ trái phiếu đạt 0,48% trong tháng 7, thấp hơn mức 0,54% của tháng 6; lũy kế 7 tháng đạt 3,5%. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng khoảng 3,4% trong 7 tháng, khiến quỹ trái phiếu kém hấp dẫn hơn về lợi suất.

Nguồn: báo cáo FiinGroup

Trong tháng 7, nhóm này bị rút ròng hơn 700 tỷ đồng, chủ yếu đến từ TCBF và DCIP. Tính đến hết tháng 7, quỹ trái phiếu đã bị rút ròng tháng thứ 11 liên tiếp, với giá trị lũy kế gần 14.200 tỷ đồng.

Hiệu suất giữa các quỹ cũng phân hóa. TCBF chỉ tăng khoảng 0,1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 0,7% trong tháng 5 và tháng 6, một phần do một số trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục giảm giá, trong đó VHM121025 giảm 24,3% và VIC124005 giảm 2,8%. Ở chiều ngược lại, VINACAPITAL-VFF dẫn đầu với mức tăng 0,74%, nhờ danh mục có tỷ trọng lớn trái phiếu doanh nghiệp của BAF và Masan.

Nhóm quỹ cân bằng cũng chịu ảnh hưởng từ nhịp giảm của cổ phiếu khi 12/13 quỹ ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 7. Quỹ duy nhất có hiệu suất dương là VBIF, tăng 0,1%.

Tăng tiền mặt và kiểm soát rủi ro

Một trong những tín hiệu rõ nhất về sự thay đổi chiến lược là việc các quỹ gia tăng tiền mặt. Trong tháng 7, có 25/36 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền mặt, cao hơn đáng kể mức 16/36 quỹ trong tháng 6.

Nguồn: báo cáo FiinGroup

DCDS là trường hợp tiêu biểu khi tăng tỷ trọng tiền mặt từ 11,2% lên 27,4%. Quỹ hút ròng khoảng 119 tỷ đồng, trong khi lượng tiền gửi ngân hàng tăng 3,1 lần nhưng chưa giải ngân trở lại thị trường. Ngược lại, VESAF và VMEEF vẫn giảm tỷ trọng tiền mặt, cho thấy chiến lược phân bổ vốn giữa các nhà quản lý không hoàn toàn giống nhau.

Hoạt động mua bán cổ phiếu cũng phản ánh xu hướng này. HDB được mua ròng nhiều nhất, trong khi nhóm dầu khí gồm PVD, PVS và BSR tiếp tục được quan tâm. VCB duy trì xu hướng tích cực khi được mua ròng tháng thứ 4 liên tiếp, với sự tham gia của 27 quỹ.

Ở chiều bán, HPG chịu áp lực mạnh nhất, trong khi OCB, VIB, STB và VPB cũng bị bán đáng kể. Theo ngành, ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính là những nhóm chịu áp lực bán ròng lớn nhất, tập trung tại STB, TCB, MBB; VIC, VHM, NVL; SSI, VIX và TCX.

Nhìn chung, tháng 7/2026 cho thấy các quỹ đang chuyển từ trạng thái tăng trưởng sang ưu tiên kiểm soát rủi ro. Dù dòng tiền toàn thị trường vẫn rút ròng, việc quỹ mở cổ phiếu hút vốn trở lại và nhiều quỹ tăng tiền mặt cho thấy dòng vốn đang phân hóa thay vì rút khỏi thị trường đồng loạt. Việc duy trì tiền mặt cao cũng giúp các quỹ giữ dư địa giải ngân khi thị trường xuất hiện cơ hội rõ ràng hơn.