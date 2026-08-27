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Doanh nghiệp vốn hóa 10 tỷ USD chốt trả cổ tức kỷ lục, hơn 10.000 tỷ đồng sắp "về túi" cổ đông

| | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp vốn hóa 10 tỷ USD chốt trả cổ tức kỷ lục, hơn 10.000 tỷ đồng sắp "về túi" cổ đông

Thời gian thanh toán dự kiến vào 15/10/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã: VGI) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, 15/9 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9. Thời gian thanh toán dự kiến vào 15/10/2026.

Theo đó, Viettel Global dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ cao kỷ lục 33%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.300 đồng. Thời gian thực hiện chi trả ngày 29/9/2025.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành, ước tính Viettel Global sẽ phải chi khoảng 10.044 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này, đúng kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang sở hữu hơn 99% vốn Viettel Global. Như vậy, Viettel sẽ nhận gần như toàn bộ số tiền cổ tức từ Viettel Global.

Về tình hình kinh doanh trong quý 2/2026 , Viettel Global ghi nhận doanh thu thuần 13.610 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.005 tỷ đồng, tăng 23%; phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.467 tỷ đồng, tăng 47%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 26.178 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.334 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh của Viettel Global tập trung tại các thị trường nước ngoài. Riêng trong quý 2, khu vực châu Phi mang về doanh thu gần 6.884 tỷ đồng, tăng hơn 26% và tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất.

Doanh thu tại Đông Nam Á đạt gần 4.936 tỷ đồng, tăng gần 32%. Châu Mỹ Latinh đem về gần 1.791 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ.

Các thị trường Viettel Global đang hiện diện gồm Campuchia, Lào, Đông Timor, Myanmar, Mozambique, Tanzania, Burundi và Haiti. Doanh nghiệp cũng có khoản đầu tư tại Cameroon nhưng chưa hợp nhất kết quả kinh doanh của đơn vị này.

Trên thị trường, cổ phiếu VGI hiện đang giao dịch quanh mốc 87.600 đồng/cp, tương ứng vốn hóa đạt 267.000 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD).﻿

Dương Ngọc

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