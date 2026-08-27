LPS lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS, mã: LPS, sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Mỗi trái phiếu dự kiến phát hành có mệnh giá 100 triệu đồng. Qua đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.

HĐQT LPS giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc quyết định thời điểm phát hành, khối lượng, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, phương thức thanh toán trái phiếu, số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu...

Mới đây, Chứng khoán LPBank (viết tắt LPBS) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Chứng khoán LPS (viết tắt LPS Securities) theo Giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026.

Lễ trao quyết định niêm yết cho LPS vào ngày 18/8/2026. Ảnh: HoSE

LPS tiến hành đổi tên sau khi chính thức lên sàn HoSE từ ngày 18/8/2026. Việc niêm yết có hiệu lực từ ngày 20/7/2026. Trước đó, công ty chứng khoán này hoàn tất đợt IPO 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước vào ngày 16/6/2026.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung nửa đầu năm 2026, LPS mang về doanh thu hoạt động 2.717 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 718 tỷ đồng, cũng gấp 2,3 lần cùng kỳ và thực hiện 42% kế hoạch so với kế hoạch 1.700 tỷ đồng cả năm.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản LPS ở mức 38.088 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hơn 17.260 tỷ đồng danh mục tài sản tài chính FVTPL, tăng 52% sau 6 tháng đầu năm. Công ty "rót" gần 3.500 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi chiếm 6.300 tỷ đồng (tăng 3.900 tỷ đồng) và gần 3.800 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết (tăng 1.400 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay ghi nhận gần 13.738 tỷ đồng, tăng 30%. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 5.111 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. Danh mục tài sản AFS có giá trị hợp lý gần 590 tỷ đồng, thấp hơn gần 200 tỷ đồng so với giá gốc.

Quy mô tổng nợ phải trả ở mức trên 20.100 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn chiếm 19.300 tỷ đồng, tăng 6.000 tỷ đồng so với đầu năm.