Chủ tịch FIFA ngạc nhiên khi thăm siêu công trình do Vingroup xây dựng ở Hưng Yên, có hạng mục 8.500 tấn

Sáng nay (27/8), theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino và đoàn công tác đã đến thăm dự án PVF tại Hưng Yên.

Chủ tịch FIFA và đoàn công tác đã dừng chân tại khu vực dự án sân vận động PVF và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên). Đây được coi là dự án quan trọng, góp phần định hình một quần thể thể thao có khả năng phục vụ cả việc tập luyện và tổ chức những sự kiện lớn trong tương lai.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ngồi chung xe ngày 26/8. Ảnh: VTC News

Theo kế hoạch, sân vận động mới ở Hưng Yên có sức chứa khoảng 60.000 người, nhà thi đấu trong nhà có quy mô khoảng 4.500 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, đại diện Ban Quản lý dự án đã giới thiệu với Chủ tịch FIFA cùng các thành viên trong đoàn về tiến độ thi công dự án sân vận động PVF, quy mô và định hướng phát triển của tổ hợp. Cụ thể, ngoài sân vận động và nhà thi đấu, PVF hiện nay đã sở hữu hệ thống sân tập, khu chức năng cùng nhiều hạng mục phục vụ công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam.

Chủ tịch FIFA đã dành sự quan tâm đặc biệt tới quy mô các công trình thể thao Việt Nam đang đầu tư, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên trước những hạng mục đang được triển khai.

Dự án sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đang được thi công. Ảnh: TTXVN

Sau khi khảo sát khu vực dự án, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đoàn công tác tiếp tục tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Theo đó, đoàn đã tham quan khu nhà tập thể lực, khách sạn thể thao và hệ thống sân tập chuyên biệt.

Tại đây, Chủ tịch FIFA cũng gặp gỡ lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ CLB Công an Hà Nội, cùng với các huấn luyện viên, cán bộ và học viên đang sinh hoạt, tập luyện tại trung tâm.

Sân vận động 60.000 chỗ sắp lắp mái vòm hơn 8.500 tấn

Dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng. Ảnh: TTXVN

Dự án sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, thuộc Tổ hợp thể thao - dịch vụ PVF có quy mô khoảng 92ha. Dự án do CTCP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.

Theo quy hoạch, sân vận động PVF có diện tích khoảng 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo các tiêu chuẩn của FIFA, nhằm hướng tới khả năng phục vụ những giải đấu quốc tế trong tương lai.

Dự án này khởi công ngày 19/10/2025. Đến nay, công trường duy trì thi công nhiều ca, huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng để bảo đảm mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Theo TTXVN, sau 10 tháng thi công, dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng. Trong đó có hạng mục mái vòm thép chính.

Cụ thể, mái vòm thép chính nặng hơn 8.500 tấn đã hoàn thiện trên 90% và hiện sẵn sàng cho công đoạn nâng lên 4 trụ chính. Khi hệ mái chính này được đưa lên các trụ, thì hình dáng đặc trưng của sân vận động ở Hưng Yên sẽ ngày càng rõ nét.

Theo thiết kế, phần mái vòm này được tạo nên từ một cặp dầm vòm hộp khổng lồ dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Khác với cách lắp ghép từng phần tại nhiều công trình, phương án thi công mái của sân vận động này yêu cầu nâng đồng thời toàn bộ phần kết cấu chính.

Tại công trường, các nhà thầu đang tiến hành huy động hệ thống cần cẩu và tập kết các cấu kiện để chuẩn bị lắp dựng mái vòm thép có tổng trọng lượng khoảng 8.500 tấn. Cùng với đó, hệ thống cột bê tông cốt thép cùng các kết cấu giá đỡ bao quanh sân vận động được khẩn trương hoàn thiện, nhằm bảo đảm điều kiện triển khai hạng mục mái trong giai đoạn tiếp theo.

Với quy mô lớn thứ 2 Việt Nam (chỉ sau sân vận động VinFast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi) và thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, sân vận động PVF được kỳ vọng có thể đáp ứng điều kiện đăng cai những giải đấu lớn như ASIAD, Olympic hoặc thậm chí các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup trong tương lai.

Sân vận động PVF ở Hưng Yên có gì đặc biệt?

Phối cảnh dự án sân vận động PVF ở Hưng Yên. Ảnh: PVF

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án sân vận động PVF có 3 điểm nhấn lần đầu xuất hiện ở một sân vận động tại Việt Nam. Thứ nhất, thiết kế mái vòm của sân vận động có thể đóng mở hoàn toàn tự động chỉ trong 12 - 20 phút. Đây là hạng mục được tham chiếu từ mô hình của sân AT&T có mái vòm đóng mở lớn nhất thế giới.

Thứ hai, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, tương tự sân Wembley (Anh) và sân Quốc gia Singapore. Đây là công nghệ kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo nhằm tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và bảo trì thuận tiện. Thứ ba, có khu VIP để phục vụ những khách hàng cao cấp. Cụ thể, các phòng này sẽ có ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt để đảm bảo riêng tư...

Sân vận động PVF được giới thiệu có vị trí cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển, thuận lợi kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang.

Nhờ nằm trong khu vực có khả năng kết nối với nhiều tuyến giao thông lớn, dự án sân vận động này được kỳ vọng khi đi vào khai thác sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu thể thao, mà còn tạo thêm động lực phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và kinh tế tại Hưng Yên.