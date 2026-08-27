Phiên 27/8: Khối ngoại "tung tiền" gom cổ phiếu Việt Nam, một mã ngân hàng được mua ròng hơn 400 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp chuỗi tăng điểm với lực kéo từ cổ phiếu Vingroup. Dù vậy, độ rộng toàn thị trường lại nghiêng về phe bán. Thanh khoản tỏ ra hụt hơi so với những phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE về mốc 13.690 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng 230 tỷ đồng, cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 210 tỷ đồng

TCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị lên tới 444 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là HPG được mua ròng khoảng 117 tỷ đồng, VPB 102 tỷ đồng, PNJ 55 tỷ đồng và MSB gần 33 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIX bị bán ròng mạnh nhất khoảng 68 tỷ đồng, tiếp đến là POW 49 tỷ đồng, SSI 43 tỷ đồng, TCX 43 tỷ đồng và VCB gần 36 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với khoảng 3 tỷ đồng. VTZ đứng sau với 1 tỷ đồng, trong khi NVB, DTD và TIG lần lượt được mua ròng khoảng 0,7 tỷ đồng, 0,4 tỷ đồng và 0,2 tỷ đồng.

Phía bán ròng, PVS và CEO đứng đầu với 5 tỷ đồng, tiếp theo là HUT 4 tỷ đồng, C69 1,4 tỷ đồng và NTP khoảng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 33 tỷ đồng

Chiều mua, TIN trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng tới 35 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. ACV và MSR lần lượt được mua ròng 3 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, F88 khoảng 0,9 tỷ đồng, DRI khoảng 0,2 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận QNS đứng đầu với 3 tỷ đồng, trong khi PHP, SP2, DAN và PAT đều bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.