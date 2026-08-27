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Tin vui cho cổ đông Vingroup

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Tin vui cho cổ đông Vingroup

Đà tăng của thị giá đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng vốn hóa sàn HoSE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 27/8 trong trạng thái khá hưng phấn, với tâm điểm tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. Đáng chú ý, VIC đóng cửa tăng 2,6%, lên 236.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.

Đà tăng của thị giá đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng vốn hóa sàn HoSE. Đây cũng là mức vốn hóa cao nhất từng được ghi nhận đối với một doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, tiếp tục nới rộng khoảng cách của Vingroup so với phần còn lại của thị trường.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC đồng thời kéo khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên một cột mốc mới.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đạt khoảng 36 tỷ USD, tăng 1,6 tỷ USD chỉ sau một ngày. Với quy mô tài sản này, ông Vượng vươn lên vị trí thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, các thành viên trong gia đình cũng ghi nhận tài sản tăng mạnh nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu Vingroup.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, hiện sở hữu khối tài sản khoảng 4,1 tỷ USD, tăng thêm 205 triệu USD sau một ngày. Bà Hương qua đó vươn lên vị trí 1.062 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, sở hữu khối tài sản khoảng 2,9 tỷ USD.

Với sự gia tăng mạnh của giá trị cổ phiếu Vingroup thời gian gần đây, tổng tài sản của các thành viên gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng lên đáng kể, đưa gia đình này vào nhóm những gia đình sở hữu khối tài sản lớn tại châu Á.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 222.300 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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