Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu đô thị biển 18 tỷ USD lớn nhất Việt Nam, rộng tới 6.200 ha, quy hoạch hàng loạt công trình quy mô chưa từng có

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD và quy mô khoảng 6.200 ha.

Bên trong đại đô thị, hàng loạt tổ hợp quy mô lớn được quy hoạch, trong đó nhiều hạng mục được giới thiệu với mục tiêu xác lập các kỷ lục tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

Hiện công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng. Hệ thống đê bao, các trục giao thông khung cùng một số phân khu chức năng đang dần hình thành, bước đầu định hình cấu trúc một đô thị biển hiện đại với sự phân tách giữa khu ở, dịch vụ và các không gian sinh thái, mặt nước.

Theo quy hoạch, dự án được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế”, tích hợp các chức năng an cư, làm việc, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí.

Đáng chú ý, dự án nằm tại điểm cuối tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời được quy hoạch ga depot ngay trong nội khu. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028, được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến đây xuống còn khoảng 23 phút.

Công viên rừng ngập mặn 800 ha

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất tại Vinhomes Global Gate Hạ Long là Wonder Mangrove - công viên câu cá rừng ngập mặn rộng khoảng 800 ha.

Theo giới thiệu của dự án, khu vực này được phát triển trên cơ sở bảo tồn, nâng cấp hệ sinh thái rừng ngập mặn hiện hữu, kết hợp mô hình Fishing Park với các hoạt động như câu cá, chèo kayak, SUP, đi bộ, đạp xe và quan sát chim.

Với diện tích khoảng 800 ha, Wonder Mangrove tương đương 1,6 lần Hồ Tây và khoảng 45 lần diện tích sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Quy mô này đưa Wonder Mangrove vào nhóm những khu rừng ngập mặn gắn với đô thị có diện tích rất lớn trên thế giới. Tuy nhiên, đây là định hướng và cách định vị của dự án, chưa phải một kỷ lục thế giới đã được tổ chức độc lập xác nhận.

Wonder Mangrove nằm trong tổng thể hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn được giới thiệu tại dự án, góp phần hình thành cấu trúc đô thị với tỷ trọng lớn dành cho không gian tự nhiên.

Wonder Mangrove - công viên câu cá rừng ngập mặn có diện tích khoảng 800 ha, tương đương khoảng 45 lần diện tích sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Biển hồ Lagoon 680 ha

Một điểm nhấn cảnh quan khác là hệ thống biển hồ Lagoon rộng khoảng 680 ha, được giới thiệu là một trong những tiện ích biểu tượng và có quy mô lớn nhất miền Bắc.

Hệ thống được quy hoạch với mặt nước mặn, bãi cát cùng các hoạt động thể thao dưới nước, tạo thành trục cảnh quan kết nối nhiều khu vực trong đại đô thị.

Với diện tích 680 ha, Lagoon lớn hơn diện tích khoảng 500 ha của Hồ Tây. Nếu được triển khai theo đúng quy hoạch, đây sẽ là một trong những hệ thống mặt nước nhân tạo có quy mô lớn nhất từng được đưa vào một đại dự án đô thị tại Việt Nam.

Bên cạnh Lagoon còn có Công viên Tri thức toàn cầu 692 ha, Wonder Mangrove 800 ha và nhiều không gian cây xanh khác, tạo nên cấu trúc “nước - rừng - đô thị” xuyên suốt dự án.

Công viên thủy cung 24 ha, sức chứa hơn 450 triệu lít nước mặn

Trong quần thể VinWonders rộng khoảng 81 ha, công viên thủy cung là một trong những hạng mục nổi bật.

Công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 24 ha, gồm khu thủy cung nước mặn và nước ngọt, với tổng sức chứa hơn 450 triệu lít nước mặn. Theo giới thiệu, đây là công viên thủy cung được định hướng trở thành công trình có quy mô lớn nhất thế giới nếu hoàn thành theo thiết kế.

Không chỉ sở hữu diện tích lớn, tổ hợp còn được định hướng xây dựng nhà hàng kính dưới nước với hơn 1.000 chỗ ngồi, cùng các khu trải nghiệm mô phỏng nhiều hệ sinh thái biển và sông nước.

12 sân golf trên diện tích khoảng 950 ha

Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng được quy hoạch quần thể 12 sân golf với tổng diện tích khoảng 950 ha, được định vị ở quy mô lớn nhất Việt Nam.

Việc tích hợp tới 12 sân golf trong cùng một đại đô thị tạo nên hệ sinh thái thể thao - nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp với khách sạn, resort, bến du thuyền và các khu đô thị thấp tầng.

Nếu được hoàn thiện theo quy hoạch, quần thể này không chỉ phục vụ cư dân mà còn hướng tới khai thác du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức các giải đấu.

Công viên thể thao 9,4 ha với nhiều môn thi đấu

Bên cạnh các công viên cảnh quan và khu vui chơi, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn quy hoạch Global Sportia Park - công viên thể thao quốc tế rộng 9,4 ha, tương đương khoảng 94.000 m², thuộc khu Đảo Tinh hoa Thể thao.

Theo giới thiệu của Vinhomes, công viên sẽ có Quảng trường cỏ Lễ hội thể thao rộng 1 ha, đường chạy dài 1 km cùng hệ thống sân dành cho nhiều môn như tennis, pickleball, bóng đá, padel, bóng rổ và bóng chuyền.

Không chỉ phục vụ hoạt động thể thao phong trào, Global Sportia Park còn được định hướng tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp. Theo thông tin từ Vinhomes Market, công viên có 2 sân thi đấu quốc tế kèm khán đài, phục vụ các giải đấu và sự kiện chuyên nghiệp.

Một hạng mục khác được chú ý là bể bơi Olympic. Hiện các thông tin chi tiết về kích thước, số làn và tiêu chuẩn World Aquatics chưa được công bố đầy đủ. Do đó, chưa thể xác định công trình có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế hay không.

Làng Đại học gần 200 ha, quy tụ 15 trường đại học

Một tham vọng khác của Vingroup tại đại đô thị là Công viên Tri thức Toàn cầu rộng hơn 690 ha, trong đó Làng Đại học chiếm gần 200 ha.

Làng Đại học được định hướng quy tụ 15 trường đại học khoa học - công nghệ danh tiếng trên thế giới, với quy mô hơn 76.000 sinh viên trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia.

Không gian này không chỉ phục vụ đào tạo mà còn được quy hoạch các khu nghiên cứu, công nghệ, khởi nghiệp, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Công viên Tri thức Toàn cầu được định hướng nằm gần ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, qua đó được kỳ vọng trở thành một trong những hạt nhân giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của đại đô thị.

Phối cảnh một góc Làng đại học tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tòa tháp 45 tầng, sân khấu hơn 60.000 chỗ

Bên cạnh các tiện ích sinh thái, thể thao và giáo dục, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được định hướng hình thành trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại với hệ thống cao ốc văn phòng cao khoảng 30-45 tầng.

Trong danh mục tiện ích biểu tượng, Vinhomes Market giới thiệu Wonder Tower cao 45 tầng và tổ hợp khách sạn theo chủ đề cao 35 tầng.

Hệ thống văn hóa, giải trí và sự kiện cũng được quy hoạch với sân khấu ngoài trời hướng biển có sức chứa hơn 60.000 người, Nhà hát Wonder Theatre 6.000 chỗ cùng trung tâm hội nghị, sự kiện quốc tế hơn 4.500 chỗ.

Với quy mô khoảng 6.200 ha và tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, Vinhomes Global Gate Hạ Long trở thành một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup tại Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn các hạng mục “lớn nhất”, “kỷ lục” hiện mới dừng ở quy hoạch, định hướng hoặc giới thiệu của chủ đầu tư và cần được phân biệt với những kỷ lục đã được xây dựng, vận hành và xác nhận độc lập.