The Emerald Garden View: Tặng full nội thất Nhật Bản, xách vali vào ở ngay

‏Tại The Emerald Garden View, lợi thế này được nâng tầm với giải pháp full nội thất Nhật Bản, mang đến một không gian sống được chuẩn bị sẵn để khách hàng có thể nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới.‏

‏Xu hướng căn hộ full nội thất – "Ready to Live" lên ngôi‏

‏Nhận bàn giao căn hộ mới chưa đồng nghĩa với việc có thể dọn vào ở ngay. Sau khi mua nhà, nhiều khách hàng vẫn phải dành thêm thời gian và chi phí để thiết kế, mua sắm, thi công nội thất trước khi hoàn thiện không gian sống. Đây là lý do mô hình căn hộ "Ready to Live" ngày càng được quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, gia đình bận rộn và những người đề cao sự thuận tiện.‏

‏Giá trị của căn hộ full nội thất không chỉ nằm ở các hạng mục được bàn giao mà còn ở khả năng rút ngắn thời gian hoàn thiện tổ ấm, hạn chế chi phí phát sinh và giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính. Với khách hàng mua để ở, căn hộ có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng; trong khi với nhà đầu tư, đây cũng là lợi thế để sớm khai thác cho thuê. Xu hướng này cho thấy người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm có tính sẵn sàng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngay sau khi nhận nhà.‏

‏The Emerald Garden View tạo dấu ấn với căn hộ full nội thất Nhật Bản‏

‏Nắm bắt xu hướng "Ready to Live", ‏‏The Emerald Garden View‏ ‏phát triển giải pháp full nội thất Nhật Bản với sự đồng hành của Anabuki ID – thành viên thuộc Anabuki Group, Nhật Bản. Nội thất được thiết kế phù hợp với từng loại căn hộ, hướng đến sự cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng thực tế.‏

‏Tập đoàn Lê Phong và Anabuki ID Nhật Bản ký kết hợp tác chiến lược nâng tầm trải nghiệm sống tại The Emerald Garden View. ‏

‏Điểm đáng chú ý là khái niệm "Full nội thất" tại dự án được cụ thể hóa bằng những hạng mục thiết yếu trong từng không gian sống. ‏

‏Tại khu bếp, căn hộ được trang bị bàn ăn, ghế ăn cùng hệ tủ bếp trên và dưới, giúp tối ưu diện tích lưu trữ và hình thành một khu vực sinh hoạt thuận tiện cho những bữa cơm gia đình.‏

‏Không gian phòng khách được hoàn thiện với sofa, bàn sofa và kệ tivi, tạo thành khu vực tiếp khách, thư giãn và sum họp đã sẵn sàng để sử dụng. ‏

‏Trong phòng ngủ, giường ngủ, tủ quần áo và bàn trang điểm được bố trí đồng bộ, đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho sinh hoạt và nghỉ ngơi hằng ngày.‏

‏Việc các hạng mục được chuẩn bị đồng bộ ngay từ đầu giúp gia chủ không phải tiếp tục mất thời gian tìm kiếm từng món đồ, đồng thời hạn chế tình trạng nội thất không phù hợp về kích thước hoặc thiếu nhất quán về tổng thể. Đây cũng là điểm tạo nên giá trị thực tế của một căn hộ "Ready to Live": nhận nhà, sắp xếp đồ dùng cá nhân và có thể bắt đầu cuộc sống gần như ngay lập tức.‏

‏Bên cạnh không gian căn hộ, The Emerald Garden View còn sở hữu hơn 4.500 m² không gian xanh cùng hệ tiện ích phục vụ nhu cầu vận động, nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng. Điểm nhấn là tổ hợp hồ bơi với mặt nước trải dài 65m, gồm hồ bơi thư giãn, jacuzzi, hồ bơi trẻ em và hồ bơi chính dài 40 m. Dự án còn có đường chạy bộ, vườn thiền, co-working space, gym, sauna và các không gian phục vụ đời sống cư dân.‏

‏Lợi thế về vị trí cũng góp phần hoàn thiện giá trị sử dụng của ‏‏dự án‏ ‏khi nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh rộng 18 m, thuận tiện kết nối Quốc lộ 13, các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương, Đồng An và AEON Mall. Khả năng kết nối được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khi Quốc lộ 13 được đầu tư mở rộng lên 10-14 làn xe cùng các công trình hạ tầng trong khu vực từng bước hình thành.‏

‏Song song với giá trị về sản phẩm, The Emerald Garden View đưa ra chính sách tài chính theo hướng giảm áp lực dòng tiền cho người mua. Dự án hiện có mức giá dưới 40 triệu đồng/m², cùng chính sách thanh toán cố định khoảng 9 triệu đồng/tháng đến khi nhận nhà. Đặc biệt, khách hàng còn có thể đàm phán phương án thanh toán theo nhu cầu, tạo thêm sự chủ động trong việc cân đối dòng tiền và kế hoạch sở hữu.‏

‏The Emerald Garden View tạo dấu ấn với mức giá cạnh tranh và chính sách thanh toán linh hoạt.‏

‏Đến nay, hơn 1.400 sản phẩm tại The Emerald Garden View đã được khách hàng lựa chọn. Bên cạnh những lợi thế về vị trí, tiện ích và chính sách tài chính, việc bổ sung giải pháp full nội thất Nhật Bản tiếp tục gia tăng giá trị sử dụng của căn hộ, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên sự thuận tiện hoặc có nhu cầu nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác.‏

‏Sự hợp tác giữa Lê Phong và Anabuki ID không chỉ nâng chuẩn hoàn thiện nội thất mà còn hướng đến trải nghiệm sống thuận tiện hơn cho cư dân. Với các hạng mục thiết yếu được chuẩn bị đồng bộ từ bếp, phòng khách đến phòng ngủ, gia chủ có thể giảm bớt thời gian và công sức hoàn thiện tổ ấm sau khi nhận nhà.‏

‏Trong bối cảnh người mua ngày càng đề cao giá trị thực nhận, căn hộ FULL nội thất không chỉ là lợi thế về sản phẩm mà còn mang đến sự chủ động về thời gian và tài chính. Tại The Emerald Garden View, tinh thần "Ready to Live" được hiện thực hóa bằng một trải nghiệm đơn giản: nhận nhà, xách vali vào ở và bắt đầu cuộc sống mới.‏